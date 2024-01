Las reservas monetarias alcanzaron US$ 10.197 millones al cierre del 2023

De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), en un año hubo un aumento de US$ 372 millones en las reservas monetarias del país, que se debió principalmente por el mayor ingreso de divisas por exportaciones en el 2023.

La mayor parte de los recursos (97%) están depositados en dólares, unos US$ 9.453 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 542 millones en la actualidad, y unos US$ 196 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Lea más: Reservas alcanzaron en 2022 US$ 9.718 millones

Mayor ingreso

Por otra parte, el incremento de los ingresos por exportaciones el año pasado también incidieron en un repunte de las reservas. La balanza comercial cerró con un superávit de US$ 1.632 millones a diciembre último.

Lea más: La balanza comercial cerró con superávit de US$ 1.632 millones en el 2023

Los envíos de soja presentaron un fuerte repunte en el 2023, tras el fuerte bajón que ocasionó la sequía en el año anterior, lo que representó un amento de 179% en los ingresos por la exportación de dicho producto, que en términos de valores sumó unos US$ 3.424 millones en doce meses, según datos oficiales de comercio exterior del BCP.

Por otra parte, las salidas de las recursos se debió en parte también a las intervenciones que realizó el Banco Central para la venta de dólares en el mercado, con lo que se intentó equilibrar el tipo de cambio en el mercado local.

Lea más: Dólar a G. 7.300 en primer día operativo del 2024

El BCP inyectó un total de US$ 833 millones en el 2023 para equilibrar el tipo de cambio que se mantuvo relativamente estable en el último año. El dólar cotizó al cierre del 2023 a G. 7.350.