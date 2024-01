Itaipú dice que “acompaña” preocupación de Contraloría

“Nos adherimos a la preocupación manifestada por la Contraloría General de la República respecto a los costos de administración aplicados por parte de la convenida (Unops) y de hecho, esta administración se halla abocada a un análisis general de todos los costos de gestión y administración de los distintos convenios llevados adelante por la ITAIPÚ Binacional” (sic), señala la nota remitida por la entidad a la Contraloría General de la República (CGR).

Fue en respuesta a una carta que envió primeramente el ente de control y en la cual informaba sobre los US$ 1.500.000 (11.250 millones de guaraníes) que pretende recibir la ONG por su “intermediación” en el marco de la ejecución del proyecto 22470-001, convenio 4500057393/2020 “Fortalecimiento a la Contraloría General de la República para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información”.

La CGR detallaba que la Unops pretende cobrar US$ 404.000, distribuidos de la siguiente manera: Un fee de US$ 107.251, y costos directos de soporte o gestión del proyecto, por un total de US$ 296.749, “lo que representa un 27% del total del proyecto, cuya ejecución se ha proyectado a un plazo inferior a dos años” (sic), indicaba la nota.

Según la Itaipú, en marco de ese acompañamiento, se decidió convocar a los respectivos equipos técnicos de esa hidroeléctrica binacional y de la Unops, a fin de analizar todos los casos de tal forma a realizar las adecuaciones que correspondan, con el objetivo de optimizar los recursos destinados a la ejecución de los convenios.

En otro párrafo, la entidad hidroeléctrica señala que hasta la fecha no se realizó todavía ningún desembolso en el marco del aditivo N° 2 del convenio. Afirma que antes de cualquier desembolso la intención es revisar todos los aspectos técnicos y financieros del plan de trabajo del proyecto.

Finalmente, en la nota se expresa que la actual administración de la entidad recibió varios proyectos ya formalizados o en proceso de formalización, “por lo que se han realizado varias acciones para la revisión integral y la mejora de las condiciones de las Convenidas para la gestión y ejecución de los proyectos de interés de la ITAIPÚ Binacional” (sic).

El documento está firmado por el director paraguayo de la Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Puenteo a la DNCP

La Unops actualmente lleva adelante un “carnaval” de compras en el marco de diferentes proyectos, casi todos financiados por la Itaipú. Los llamados arrastran varios cuestionamientos debido a que se “puentean” requisitos impresindibles establecidos en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas y que su vez deben ser controlados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).