Alevosa creación de cargos en el Congreso costará US$ 4 millones más este año

Un estudio elaborado por la consultora MF confirma lo que se viene denunciando a diario con respecto a la indignante creación de cargos en el sector público. Solo en el Congreso Nacional, se estarían agregando alrededor de 180 cargos, mayormente para puestos como asesores, directores y coordinadores cuyos salarios rondan entre G. 10.500.000 y hasta 19.500.000, que no incluye los agregados por gastos de representación y otros beneficios, lo que podría llevar a un cobro incluso mayor.

De acuerdo con el informe de MF Consultora elaborado en base a los datos del Presupuesto General de la Nación 2024 y que fue expuesto durante el programa Enfoque Económico de ABC Cardinal, en Diputados el gasto salarial mensual en el 2023 por 1.388 cargos fue de G. 10.684 millones, mientras que para el presente año fue presupuestado G. 12.481 millones para 1.486 cargos. En tanto que el gasto salarial anual en Diputados fue de G. 128.214 millones en el 2023 y para el 2024 se presupuestó G. 149.781 millones.

En lo que respecta a la Cámara de Senadores en el 2023 se presupuestó G. 6.984 millones mensuales y G. 83.283 millones anual por un total de 770 cargos.

Para el presente año, en Senado se presupuestó un gasto salarial mensual de G. 7.584 millones y G. 89.879 millones para todo el presente año para 845 cargos.

En total, al Estado mantener la estructura del Congreso le costará G. 240.000 millones (US$ 33 millones) este año, frente a G. 211.000 (US$ 29 millones) del año 2023, o sea G. 29.000 millones más (US$ 4 millones) que se agrega, esto según las cifras oficiales.

Si bien la campaña del Gobierno actual era la de optimizar y reducir el gasto público, en lo que va de estos seis meses, lo que se observa es lo contrario. Los gastos salariales siguen siendo la partida más importante dentro del presupuesto público

Por su parte el economista Hugo Roy reflexionó sobre el tema y expresó que es indignante la creación de cargos para “nepobabies” y allegados políticos, pero que más indignante es que hay leyes que prohiben esto “nepotismo” y tráfico de influencias pero igual se sigue practicando. Pese a que están establecidos los mecanismos para ingreso a la función pública por concurso, lo mismo para ascensos y otros, igualmente, con esto se evidencia, que no se tienen en cuenta las normas, lamentó.

Indicó que el año pasado de un total de 65.000 incorporaciones que se hicieron en la función pública el año pasado, solo 580 ingresaron por concurso