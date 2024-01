La energía garantizada den Itaipú cuesta US$ 32,42/MWh

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa agregaba que en la entidad binacional, además de la potencia contratada, “se facturan los siguiente conceptos de energía: la energía superior a la garantizada asociada a la potencia contratada, la energía asociada a la potencia excedente y en algunos casos, la potencia que cede la ENBPAR, sustituta de Electrobras en Itaipú, “si hubiere”.

Detalló el Ing. Sosa que la tarifa de potencia incluye en sus costos la remuneración de los Royalties y Resarcimientos (un par de beneficios que paga la Itaipú a la ANDE y a la reemplazante de Eletrobras) asociados al energía garantizada “por tanto, cualquier valor contabilizado por encima de la energía garantizada se facturada a valor de Royalties y Resarcimientos, siendo ltaipú la entidad de repase de estos montos, calculados conforme a lo indicado en el Anexo C”.

En diciembre de 2016, el entonces director general brasileño de Itaipú, Jorge Miguel Samek, sorprendía a los periodistas de Foz de yguazú con la siguiente información “a Itaipú é remunerada para producir apenas 75 milhoes, ou seja, tudo que produz a mais vem de descuento para o setor elétrico brasileiro e paraguaio”.

Con 75.000 GWh (1 GWh = 1000 MWh) Itaipú cubre sus costos, decía el entonces director general brasileño de Itaipú, luego lo que se genere por arriba de esa cantidad es la energía, que en la nueva nomenclatura, impuesta desde el 2016, se conoce como energía adicional o superior a la garantizada.

No se se descuenta se paga, pero mucho barato

No obstante,, según la aclaraciones de la ANDE, esta energía adicional o superior a la garantizada, no es un descuento para la estatal paraguaya o para su contraparte brasileña, “cualquier valor contabilizado por encima de la energía garantizada se factura a valor de Royalties y Resarcimiento...”. Ese valor, según la empresa eléctrica estatal de nuestro país, es de US$ 7,46 MWh.

Apuntemos también que en el 2002, el Consejo de administración de la binacional no solo aprobó esta clasificación, sino también decía que en energía la adicional sería entregada en proporción a la potencia contratada, hecho que fractura el principio del equilibrio el Tratado dice consagrar. En 20 años (2003-2023) la ANDE pudo aprovechar el cerca del 30% de este energía y Brasil el 70%-