Cierre de contrato del tramo céntrico del fallido metrobús “en etapa final”

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que está en “etapa final” la rescisión del contrato del tramo 1 del fallido proyecto metrobús, que debía ejecutarse en varias calles del microcentro de Asunción (Puerto - Haedo- Herrera - Mercado 4), pero que nunca avanzó debido a la falta de permiso municipal y por la cancelación de los tramos 2 y 3, que estuvo a cargo de Mota Engil.

El tramo 1 de la malograda obra fue adjudicado por el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona (procesado) en febrero de 2018 al consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA, representado por Luis Alberto Duarte y Marcos Taranto, por un valor de G. 134.579 millones (US$ 21,7 millones al cambio del momento de la adjudicación).

A este consorcio, la administración de Jiménez Gaona le pagó un anticipo de G. 18.205 millones (US$ 3 millones), pese a que la Municipalidad de Asunción no llegó a autorizar el inicio de los trabajos en este trayecto. Este millonario desembolso no se recuperó hasta ahora y el MOPC aún no sabe cuánto del anticipo debe recuperar.

“Está en etapa final el cierre del contrato. Calculo que en este primer trimestre del año, una vez que esté todo el informe final, de todas las cuestiones de qué se hizo, qué no se hizo, etcétera, se va a tener el cierre final de ese contrato”, expresó el viceministro de Obras del MOPC, Ing. José Espinosa.

Metrobús: rescisión del contrato podría judicializarse

Cuando se le consultó si la rescisión es de mútuo acuerdo entre las partes, señaló que buscan llegar a un cierre amistoso. “No sé si se llama rescisión de mutuo acuerdo o un acuerdo amistoso. Pero si no se llega a ningún acuerdo, se va a la parte judicial”, acotó.

Cuando se le consultó cuánto es lo que el MOPC pretende recuperar del anticipo pagado, Espinosa resaltó que “eso se está calculando ahora” y que está en la dirección jurídica, pero que “este primer trimestre del año eso tiene que estar terminado”.

A su turno, la titular del MOPC, la Ing. Claudia Centurión, señaló que están trabajando en la liquidación de ese contrato. “Hay una propuesta que tiene el contratista sobre la mesa. Nosotros estamos con punta de lápiz viendo qué es lo que corresponde, qué estaba dentro del alcance de uso de ese anticipo y qué no. Y, por supuesto, dentro del proceso de rescisión, las cuentas estén claras y, sobre todo, que el Estado pueda recuperar un dinero que fue destinado para obras y que no se realizaron finalmente”, acotó.

Se le preguntó si ya saben si la empresa devolverá parte del anticipo pagado o si reclamarán la póliza del anticipo, resaltó que si la liquidación concluye que la empresa debe devolver así se hará o se reclamará la garantía.

Metrobús: Estado fue condenado en el caso de Mota Engil

Mientras continúa el cierre del contrato del tramo 1 del fracasado metrobús, el Estado fue condenado en un arbitraje internacional a pagar casi US$ 17 millones a Mota Engil, excontratista de los tramos 2 y 3, cuyo contrato fue rescindido en febrero de 2020, durante el Gobierno anterior, porque la empresa extranjera se negó a renovar la póliza de fiel cumplimiento.

La Procuraduría informó que solicitó la rectificación del fallo del tribunal, con la que se busca que Mota también asuma las costas del juicio. El arbitraje confirmó que el plan era inviable sin la liberación de la franja de dominio y sin permiso municipal.