Procurador sobre culpables del fallo contra Paraguay: “Depende del cristal con que le mires”

Marco Aurelio González, procurador general de la República, fue consultado sobre qué gobierno sería el responsable del fallo del tribunal arbitral que determinó que Paraguay pague a la empresa portuguesa Mota Engil aproximadamente US$ 16 millones por el fallido proyecto Metrobús.

“Depende del cristal con que le mires. Si vos analizás que ya se pagó US$ 27 millones por una obra que después fue desechada, usas US$ 17 millones por algo que no fue concluida. Le pagás a la nada por el costo del arbitraje, en vez de asignar al costo de la obra. En realidad hay más argumentos para decir que el costo fue del gobierno anterior que tomó esta decisión, porque los argumentos que utilizó para recibir el contrato no se vieron reflejados en realidad en un apoyo de su tesis por parte del tribunal que incluso dijo: ‘devolvele lo que le retuviste en concepto de multas’”, alegó.

Dijo en un análisis económico el resultado es claro, haciendo un análisis jurídico, lleva a otro resultado claro también, y haciendo un análisis político, a lo mejor se puede llevar a un resultado diferente.

Metrobús: Municipalidad no otorgaba permisos para obra

Sobre el fallo del arbitraje internacional que indica la falta de disponibilidad del lugar para las obras que estaban bajo la responsabilidad del MOPC, el diseño final que retrasó la ingeniería de valor propuesta por Mota Engil y la terminación del contrato que hizo el MOPC en su momento, dijo que existe todo un análisis que indica que se dio porque la Municipalidad no otorgaba los permisos.

“El mismo MOPC solicitó una demanda de un reclamo de más de US$ 10 millones y le reconoció solamente US$ 100.000, y en los argumentos del Tribunal hay dos argumentos fuertes: US$ 5 millones, más intereses, más costas y un recargo del 10% por ejecutar la garantía en contra de una orden procesal directa del tribunal, y la segunda razón es porque hay un cálculo de días de atrasos que se la imputa al MOPC y no a Mota Engil, y ahí hay todo un desarrollo donde se dice que no se podía acceder a las obras porque la Municipalidad no otorgaba los permisos correspondientes”, afirmó.

Según procurador, obras del Metrobús avanzaron

Marco Aurelio aseguró que se avanzó en las obras y había un importante en el desarrollo, pero se excusó de responder sobre el fondo de la cuestión, a fin de ser cauto y no revelar la estrategia jurídica que plantearán como equipo.

“En realidad, si vos leés el laudo, ahí se resaltan reuniones cómo se iban generando avances en la obra, pero yo no quiero hablar de una cuestión técnica, de una cuestión operativa, sino sola y exclusivamente del contenido del laudo y a partir de allí también te digo que quisiera ser un poco cauto, porque al hacer alguna manifestación ya muy sobre el fondo, o alguna valoración, podría exponerme a los argumentos que tengo que desarrollar y suscribir finalmente para plantear el reposicionamiento de los recursos”, afirmó.