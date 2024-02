Remesas familiares: ¿Cuántos millones de dólares enviaron los paraguayos en el exterior?

La cifra de US$ 621,4 millones ingresada al país entre enero a diciembre de 2023, representa un aumento del 25,9% comparado con el monto correspondiente al ejercicio 2022, cuando sumó US$ 493,5 millones.

Los mayores envíos de dinero provienen de España, con US$ 388,4 millones; sigue Estados Unidos, con US$ 83,3 millones; luego Argentina, con US$ 36,9 millones y Brasil, con US$ 33,9 millones.

Además, desde Francia remesaron US$ 16,2 millones, desde Chile US$ 14,1 millones, desde Italia US$ 7,6 millones, desde Alemania US$ 6,4 millones y desde Japón US$ 2,7 millones.

La Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), del Instituto Nacional de Estadística (INE), menciona que alrededor del 2% de los hogares paraguayos tienen como ingresos de sostenimiento a las remesas familiares.

Es el mayor monto ingresado al país

El monto registrado el año pasado es el mayor en los últimos tiempos, superando al registrado en 2017 cuando ingresaron US$ 586,7 millones.

Los datos dan cuenta de que en enero ingresaron US$ 41,9 millones, en febrero US$ 44,1 millones, en marzo US$ 60,7 millones, en abril US$ 47,8 millones, en mayo US$ 54,1 millones y en junio US$ 47,8 millones.

En el segundo semestre las remesas fueron de la siguiente manera: en julio US$ 52,2 millones, en agosto US$ 54,6 millones, en setiembre US$ 45,5 millones, en octubre US$ 51,8 millones, en noviembre US$ 62,8 millones y en diciembre US$ 57,6 millones.