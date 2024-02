Deuda: farmacéuticas cobran en Salud, pero no en IPS

García hizo declaraciones ayer sobre la deuda que el gobierno tiene pendiente de pago con las empresas farmacéuticas, durante el programa Enfoque Económico que se emite por ABC Cardinal y ABC TV.

El titular de Cifarma dijo que la deuda total al mes de setiembre del año pasado era de US$ 320 millones, pero que tras el pago quedaría un remanente de unos US$ 150 millones que corresponde a las entregas de medicamentos realizados en los últimos meses del año pasado e, incluso, de enero último, que se pagaría en forma mensual.

Agregó que los pagos corresponden la deuda del Ministerio de Salud Pública y que en el caso de la deuda que tiene el Instituto de Previsión Social (IPS), de unos US$ 400 millones, es un tema preocupante y complicado, pero que se está buscando el mecanismo para cumplir.

Dijo que el IPS tiene una deuda total, no solo en medicamentos, de US$ 800 millones y que la administración actual recibió la institución sin flujo de caja y que toda la recaudación está comprometida, por lo que si no se realiza una gestión extra en difícil que puedan pagar esa nivel de compromisos.

Señaló que el Ejecutivo se comprometió a impulsar una modificación de la ley del IPS, de tal forma a redirecciona los fondos que van al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y a Senepa, para realizar una nueva ingeniería que permita solucionar el problema grave que tiene. A esto se suma, indicó, la expectativa que tiene de cobrar los US$ 530 millones que el Estado nunca pagó.

