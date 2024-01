Deuda Pública: MEF pagó US$ 68 millones a farmacéuticas y US$ 127 millones a constructoras

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ya pagó US$ 68 millones de la deuda que el Ministerio de Salud Pública tiene con las empresas farmacéuticas y US$ 127 millones que el MOPC tiene con las empresas constructoras, el resto de los compromisos se abonará fin de febrero luego de la colocación de bonos del Tesoro en el mercado internacional.

La cartera de Economía emitió ayer un informe en donde señala que en el marco de la ley de medidas extraordinarias el pasado 16 del presente mes canceló la deuda flotante de los compromisos con los proveedores de medicamentos e insumos médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por la suma equivalente a US$ 68 millones, financiados con los bonos locales.

“Los pagos pendientes de los compromisos del 2023 serán cancelados con la colocación de Bonos en el mercado internacional, a más tardar el último día hábil del mes de febrero”, indica el informe.

Explica que los desembolsos serán anunciados a través de la página web del MEF y redes sociales, priorizando la cancelación de las deudas asumidas por Salud, de manera proporcional, conforme a la comunicación que fuera realizada por esa cartera de Estado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores en fecha 11 de octubre de 2023.

Este documento que resume la deuda de Salud al 4 de setiembre del año pasado, indica que los compromisos pendientes de 2022 ascienden a G. 831.694 millones (US$ 113,4 millones), en tanto que los compromisos correspondientes a 2023 ascienden a más de G. 2 billones (US$ 277,1 millones), totalizando G. 2,8 billones (US$ 390,5 millones al cambio vigente).

Al mes de febrero se pagará 61% de la deuda

Los datos manejados en el sector empresarial señalan que el objetivo acordado con el Ministerio de Economía es que al 28 de febrero todas las empresas cobren el 61% de la deuda acumulada a setiembre del año pasado, tal como se presentó a consideración del Congreso para la aprobación de bonos del Tesoro.

En cambio, sobre el restante obligado y no abonado se establecerá un plan de pago con fondos adicionales dentro del semestre y para ello, en la primera semana del mes de marzo se hará una reunión para determinar el saldo de lo no pagado por empresas.

Deuda del MOPC con empresas constructoras

Con respecto a la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas constructoras, el viceministro de Administración Financiera del MEF, Óscar Lovera, dijo a ABC que ya se pagó US$ 127 millones con los fondos provenientes de la colocación de bonos autorizado por ley de medidas extraordinarias.

La referida Ley N° 7218/2023 “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, autoriza la emisión de bonos del Tesoro por un monto de hasta US$ 600 millones, para pagar la deuda que el MOPC tiene con las empresas constructoras y Salud con las compañías farmacéuticas.

En diciembre del año pasado el MEF realizó una primera colocación en el mercado local por US$ 220 millones, y el restante US$ 380 millones, serán colocados en el mercado internacional el próximo mes de febrero.

Además, el paquete también incluirá la emisión de bonos autorizada por Ley N° 7228/2023 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2024″, por un monto de hasta US$ 532,5 millones, que deberán destinarse a inversiones y pago de vencimientos de deudas.