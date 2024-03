Allanan criptominería, pero no incautan equipos porque “es un trabajo muy largo”, dicen

El jefe de Asuntos Penales de la Asesoría Legal de la ANDE, Fredy González, contó que desde ayer estuvieron en vigilia los funcionarios de institución junto con policías para evitar que se vaciara el lugar sin dejar las evidencias del robo de energía. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que la agente fiscal a cargo, Inés Marcell Estigarribia Recalde, decidió hoy que no se incautara ninguna evidencia “porque implicaba mucho trabajo”.

Dijo que se tratan de equipos como la acometida, conexionado con cables de gran dimensión, transformador pantalla hasta los transformadores que estaban dentro del tinglado, y dos transformadores de posiblemente 2000 KVA, como mínimo, porque no tienen datos de placa. “Los transformadores están sin datos de la placa, no sabemos de qué potencias son, es así que requerimos al Ministerio Público para que sean incautadas todas esas evidencias, y se niegan a completar ese trabajo porque es un trabajo muy largo, según nos dicen”, contó.

Agregó que la ANDE ofreció toda la capacidad operativa de la institución para trasladar todos los procesadores y equipos que se encuentran en el lugar, ya que se están desde el lunes con grúas inclusive.

“Nos encontramos con la sorpresa de que no se incauta nada. Esto queda a responsabilidad del Ministerio Público, a responsabilidad de la fiscal de turno que está a cargo del procedimiento del allanamiento. Aguardamos que no suceda como en otros casos que tuvimos en los que la Fiscalía también prometió una guarda segura de todas las evidencias, sin embargo al otro día nos encontramos con un campo de golf prácticamente, porque no encontramos nada”, se quejó.

Desde la empresa estatal estiman que esta criptominería generó un daño patrimonial de G. 6.507 millones.