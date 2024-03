Cortes de la ANDE: millonarias pérdidas a más de 100 mil Mipymes

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipyme), reporta que los cortes, pestañeos y bajas de tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) afectaron a más de cien mil negocios de Asunción, Central y Ciudad del Este.

Estos inconvenientes en el servicio eléctrico se agravaron más en los últimos días con consecuencias terribles para sus asociados. Además de los daños materiales, como la avería de costosos equipos o la pérdida de productos perecederos, los microempresarios tuvieron numerosas pérdidas en cuanto a ventas que no pudieron concretarse.

Señaló que la preocupación de los asociados creció más cuando escucharon las respuestas de Félix Sosa, presidente de la ANDE, quien “palabras más, palabras menos” decía que “por lo menos en los próximos tres o cuatro años no hay ningún tipo de viso de solución”.

Tavella se refirió a la falta de inversión alegada por el titular de la ANDE, que habla en torno al 20% de lo que debió haberse invertido. “En el sector de las mipymes difícilmente tengan generadores y cuando tenés una industria, con más razón, porque la industria tiene motores grandes y ya tenés que tener generadores grandes y eso tiene un costo muy alto para un uso de dos o tres veces al año”, remarcó.

Costosos equipos fueron dañados

Tavella aseguró que los pestañeos, que fueron muy frecuentes en los últimos días, son peores que los cortes. “Con todos los equipos prendidos, de repente se va y viene en segundos y te afecta. Hay heladeras, máquinas con motores, computadoras, acondicionadores de aire dañados”.

Agregó que la recuperación de esos insumos es muy difícil, atendiendo a lo largo del proceso de reconocimiento por parte de la ANDE; mientras tanto, el empresario no puede esperar.

“Cuando vos tenés el local alquilado, lo que se da normalmente en las mipymes, la instalación no es cien sobre cien (en regla) y la ANDE automáticamente ya no te paga, no se hace responsable”, recordó.

Añadió que esto debe solucionarse de inmediato o, de lo contrario, los problemas seguirán. Contó que, al menos en el caso de su fábrica, trabajan normalmente hasta las 16:30, pero que la semana pasada solo lo hicieron hasta las 14:00, porque “después ya nos quedábamos sin luz”.

