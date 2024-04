Instan a proteger a los vulnerables para evitar recaída en la pobreza

Hay un riesgo latente que las personas que dejaron de ser pobres recaigan en ella, si no no hay una política adecuada para atender las necesidades básicas, advierten economistas. Señalan que el nivel de ingresos no es precisamente la mejor manera de determinar la pobreza, ya que hay otros aspectos que son necesarios medir.