Ekuatia’i: todo lo que necesitás saber de la emisión de facturas electrónicas

La resolución número 6 del año 2024, emitida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) obliga a 1.000 pequeños contribuyentes a sumarse al nuevo sistema de facturación electrónica denominado Ekuatia’i. Esta nueva plataforma, especialmente creada para los pequeños comercios, permitirá que estos tengan su forma electrónica y su software en forma gratuita, lo que les permitirá comenzar a facturar ya con el nuevo sistema de formalización, que apunta hacia lo digital.

Hugo López, coordinador de SIFEN (Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional) explicó que mientras los grandes contribuyentes deben comprar su propio software y pagar por su firma electrónica, esta es una oportunidad que se les da a las pequeñas empresas de actualizarse en el sistema de facturación, sin costo alguno.

La idea es incentivar a los pequeños facturadores para que también puedan emitir factura electrónica y que así, todos migren a este nuevo sistema.

Sumarse al nuevo sistema es gratis por esta vez

La DNIT elabora el software y cubre el costo de la firma electrónica.

En esta primera etapa, Ingreso Tributarios seleccionó a 100 pequeños contribuyentes por cada fin terminación de RUC, completando así 1.000 comerciantes.

Estos están obligados a migrar a la facturación electrónica. Esto implica que la facturación virtual ya no estará permitida dentro de poco tiempo.

López aclaró que la factura virtual es la que utilizan profesionales médicos, contadores, etc. Se trata de la factura que no tiene firma electrónica, y que es emitida desde el sistema Marangatu o desde Tesaka. Esta factura, dijo el funcionario, no tiene suficiente peso legal al no tener la firma electrónica.

El experto explicó que la firma electrónica es como el pin de los bancos, pues posee una contraseña personal que solo puede gestionar el titular.

¿Cómo empiezo mi trámite?

Para unirse a este nuevo sistema, los pequeños contribuyentes deben:

Primeramente, fijarse en el calendario. Aquellos cuyo RUC termine en 0, 1 y 2, deberán gestionar su firma electrónica y su timbrado durante el mes de abril.

En tanto, quienes tengan RUC con terminación 3, 4 y 5 deberán hacer su trámite durante el mes de mayo.

Los que tengan RUC con terminación 6, 7, 8 y 9 deberán hacer el proceso en junio de 2024.

Por otro lado, los que terminan en 0, 1 y 2 están obligados a emitir factura electrónica desde junio, los de culminación 3, 4 y 5 desde julio, y los que finalicen en 6, 7, 8 y 9 desde agosto de 2024.

López aclaró que en la segunda etapa que se ofrezca la oportunidad de ingresar al sistema Ekuatia’i, la DNIT ya no obligará a los contribuyentes, sino que acercarse será voluntario.

Enfatizó también que nadie podrá alegar desconocimiento, pues se les notificó a todos por mensajería instantánea en el correo que les llega directamente a través del sistema Marangatu.

Ruegan a los contribuyentes que se acerquen de acuerdo a lo que indica el calendario, según terminación de su RUC.

¿Qué documentos llevo?

Para el trámite, solo deben llevar su cédula de identidad, pues al ser contribuyente, en la DNIT ya tienen su constancia de RUC, que se descarga en el momento y se adjunta a la solicitud.

Tiene que ser indefectiblemente el titular con su cédula de identidad quien se acerque.

El proceso se hace en la misma ventanilla y luego al usuario se le envía un correo electrónico para que genere el pin de su firma electrónica.

El siguiente paso es solicitar el timbrado a través de su sistema Marangatu. Una vez se aprueben todos estos pasos, el contribuyente ya puede comenzar a facturar con el sistema Ekuatia’i.

Se puede facturar desde el celular

El comerciante podrá facturar electrónicamente incluso desde su celular, pues el sistema es amigable, predictivo y de aprobación automática, explicó Hugo López.

El portal de Ekuatia’i es independiente al de Marangatu, pero comparte información como datos del contribuyentes, registro de comprobantes, etcétera.

Al final del mes, cuando llegue el momento de rendir las facturas emitidas, la automatización del sistema ayuda bastante al contribuyente, pues hay una opción en el portal que indica facturas emitidas. Ingresando allí, encontrará listados los documentos emitidos. La información se direcciona a un excel y el usuario solo debe hacer la suma para proceder a su declaración jurada.