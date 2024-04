Entes públicos deben unos G. 30.000 millones a Copaco

El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, informó que diferentes instituciones públicas ya acumularon una deuda de unos G. 30.000 millones a la telefónica estatal, por los servicios prestados, principalmente de línea baja e internet.

El alto funcionario señaló que la cifra “bajó mucho” en los últimos años, “porque se fue saldando deuda antigua de muchas instituciones”, acotó.

Stark mencionó que la institución que más debe a la telefónica pública es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pero la Copaco también adeuda a dicha estatal, por lo que se debería hacer una compensación. “La que más debe es la ANDE, pero nosotros le debemos a la ANDE diez veces más de lo que nos deben. Es decir que en una compensación tenemos que pagarles mucho”, expresó.

Deuda histórica de US$ 46 millones no existe

Respecto a la supuesta deuda histórica que el año pasado Copaco reclamó al Estado, por unos US$ 46 millones, el titular de la estatal señaló que ese compromiso ya ni siquiera figura en el balance, lo que significa que no existe.

“Esa deuda no existe, eso fue parte del proceso de transformación y en ese proceso se extinguió, ya no está en el balance de ninguna de esas instituciones. Esa deuda fue parte del proceso de conversión de Antelco a Copaco, hace 22 años. No era una deuda de Hacienda, sino de varias instituciones.