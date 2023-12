Copaco reclama al MEF el pago de una deuda histórica de G. 343.000 millones

El presidente del directorio de Copaco, Rodrigo Ferreira Cárdenas, remitió una nota al presidente del Congreso, senador Silvio Ovelar, para solicitar la inclusión dentro del presupuesto para el próximo año del Ministerio de Economía, la suma de G. 343.347 millones (US$ 46,2 millones al cambio vigente).

La nota fue presentada al Congreso el 22 de noviembre pasado, un día antes de que la Cámara de Senadores decidiera en sesión extraordinaria sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2024.

En la referida sesión el Senado aprobó el presupuesto con varias modificaciones, como destinar más fondos para el Poder Judicial, la Contraloría, los partidos políticos, Ministerio de la Mujer, para pasajes y viáticos de parlasurianos, Ministerio de la Niñez, la Defensa Pública, entre otros; pero esta solicitud de Copaco no formó parte de los cambios que se introdujeron.

Ferreira Cárdenas explica en la nota que los solicitado es con el objeto de honrar las deudas históricas, que no han sido abonadas en su oportunidad por las diferentes entidades del Estado, a favor de esta compañía, por el usufructo del servicio telefónico que fueron prestados en los periodos que abarca desde la creación de la ex-Antelco hasta su transformación en Copaco S.A.

Señala que la citada transformación de Antelco a Copaco aconteció en el mes de noviembre de 2001, en virtud de la Ley N° 1615/2000 “General de Reorganización y Transformación de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la Administración Central” y que dicho proceso, culminó con la suspensión de todos los trámites iniciados en virtud de la Ley N° 19321/2002 “Que Suspende la Aplicación de la Ley N° 1615/2000″.

No se devolvieron las deudas de entidades del Estado

Expresa que en el contexto de este proceso fueron transferidos algunos activos y pasivos al Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de proceder a la venta de las acciones de Copaco S.A al sector privado, acto administrativo que finalmente quedó derogado.

Añade, que del patrimonio (activo) total de la ex Antelco, posteriormente Copaco, que fueron transferidos al Ministerio de Hacienda, fueron parcialmente devueltos, no así los créditos (deudas de entidades del Estado) que corresponden a la deuda histórica que el Estado paraguayo mantenía con la ex Antelco, hoy Copaco, que se reclama.

Tras una extensa exposición de los detalles de la deuda que reclama, el presidente del directorio de la empresa estatal asegura que una vez reconocidos y puestos los recursos a disposición de Copaco, se compromete a direccionar para la financiación de proyectos estratégicos de inversión y expansión del servicio en todo el territorio nacional, a fin de recuperar la competitividad dentro del área de la prestación de servicios de comunicación.