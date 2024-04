Piden que el Gobierno aplique tarifa para electrointensivas a las criptomineras

Las organizaciones ciudadanas Itaipú Causa Nacional, el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (Cipae), la Escuelita Patriótica, entre otras, denunciaron ayer en la Contraloría General de la República (CGR) lo que consideran “el vaciamiento de la ANDE y del Estado paraguayo que está llevando a cabo el presidente de la República, Santiago Peña, en complicidad con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, al establecer tarifas para criptomineras muy por debajo del costo real del servicio”.

Sostienen que se debe exigir al Poder Ejecutivo la inmediata aplicación del decreto N.º 7.551/2017 para todas las criptomineras e industrias electrointensivas, y la derogación de la Resolución ANDE P/N° 46.984/2022, que creó el Grupo de Consumo Intensivo Especial.

En la nota explican que tales criptomineras tienen contratadas a la fecha una potencia de 680,7 MW, lo que indican que, de acuerdo a la Resolución ANDE P/N° 46.984/2022, implica una pérdida para ANDE igual a US$ 206,2 millones al año. Detallan que esta pérdida es “aún considerando un bajísimo precio de exportación de nuestra energía, igual a tan sólo el que rigió hasta el 2021, sin considerar un mejor precio ni el precio de mercado, como en justicia nos corresponde”.

Añaden en el escrito dirigido a la CGR que bajo las mismas circunstancias, si la ANDE firmara contrato para que se instalen criptomineras que demanden 2.000 MW adicionales, en total 2.680,7 MW, como se anuncia, las pérdidas, motivadas por la aplicación de la Resolución ANDE P/N° 46.984/2022, treparían a US$ 811,9 millones al año.

En la nota presentada por los ingenieros Ricardo y Mercedes Canese indican que “este descomunal vaciamiento de la ANDE se realiza vía la citada Resolución ANDE P/N° 46.984/2022 y su masiva aplicación a favor de criptomineras y similares, desconociendo el vigente decreto N.º 7.551/2017, específico para empresas de uso intensivo de electricidad”.

Agregan que también se desconoce cuál es el precio mínimo de exportación de la energía paraguaya de Itaipú, vigente entre el 2008 y 2021 –y que bajo ninguna circunstancia cabría aceptar bajar–, además de cuáles son las pérdidas de transmisión, e incluso de distribución cuando se suministra en 23 kV a criptomineras. Añaden que no se tiene en cuenta cuáles son los gastos de transmisión, distribución, depreciación, consumidores, administrativos y generales, bien detallados en la Memoria ANDE y cuál es la rentabilidad mínima que establece la ley orgánica de ANDE vigente, conceptos todos que deben formar parte de toda tarifa. “Este desconocimiento lo hace, para peor, el propio presidente de ANDE, lo que es particularmente llamativo”, enfatizan.

Solicitan a la CGR que verifique los cálculos que se detallan en un análisis de 16 páginas que adjuntaron a la nota y que, comprobada la veracidad de los mismos, se exija al Poder Ejecutivo la inmediata aplicación del decreto N.º 7.551/2017 para todas las criptomineras e industrias electro intensivas, y la derogación de la Resolución ANDE P/N° 46.984/2022.

“No se le puede vender más caro al Brasil”

“En el actual contexto no se le puede vender más caro nuestra energía de Itaipú al Brasil”, señaló el especialista del sector eléctrico, Ing. Nelson Cristaldo. Explicó que actualmente en el mercado libre del vecino país, la energía renovable, con un descuento del 50% en las tarifas de uso del sistema de transmisión y distribución, se está negociando a US$ 34,9 MWh en contratos de largo plazo, de 2024 a 2027. Así como la energía convencional -que incluye las grandes centrales hidroeléctricas- se está negociando a US$ 28,8 MWh el mismo período, según estimaciones basadas en los precios agrupados calculados por la consultora Dcide.

Por otra parte, también cabe recordar que el nuevo tarifario de la ANDE para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, que desarrollan actividades de procesamiento de datos, provisión de servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers, aumentó, en comparación con los precios que la empresa estatal cobraba, entre 6% y 58%, dependiendo de los niveles de tensión (220 kV, 66 kV o 23 kV) y del consumo en horario punta de carga.

Primer punto en el Senado

Para hoy, en el primer orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores, incluyeron el tratamiento del proyecto de ley “que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”. Probablemente se aplace su análisis ya que aún no se cuenta con dictámenes al respecto.