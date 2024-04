Postergan por 30 días el tratamiento del proyecto de ley para prohibir criptominería

Los senadores decidieron postergar por 30 días el tratamiento del proyecto de ley “que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”, cuya autoría es del parlamentario Colym Soroka.

Indicaron que está prevista para el martes 23 de abril, a las 9:00, la realización de una audiencia pública para tratar este proyecto de ley, a la que convocarán a todos los actores que hacen parte de esta industria.

Por otra parte, sobre tablas, se aprobó un proyecto de declaración para apoyar a las inversiones locales y extranjeras en infraestructura e instar al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a estudiar las ventajas económicas de vender nuestro excedente energético a las industrias tecnológicas a precio de mercado. Esta declaración fue propuesta por el senador Salyn Buzarquis.

“Es un proyecto de declaración para dar un mensaje de seguridad jurídica y condenar claramente a las criptominerías ilegales”, argumentó el legislador.

Comentó que hay más de 50 denuncias que no prosperan en la Fiscalía. “Debemos hacer una ley que beneficie a la ANDE para que toda la infraestructura, equipamientos, sean decomisados a favor de la ANDE”, manifestó.

Por otro lado, Buzarquis también explicó que en plena negociación con Itaipú por la tarifa del año en curso, en un contexto en que ya que se pagó toda la deuda que representaba el 62% del costo de generación, Brasil plantea que un precio por la potencia que quede en US$ 14 kW-mes y el gobierno paraguayo está peleando por más, US$ 21 kW-mes. “La lucha que siempre hemos tenido fue la de vender nuestro excedente, la energía que no utilizamos, a precio de mercado”, expresó.

Recordó que Eletrobras, que es 49% privado, en 50 años hizo miles y millones de dólares comprando a nuestra energía excedente a US$ 10 kW-mes y vendiendo a US$ 40, 50, 100, 170, dependiendo de la ley de la oferta y la demanda, a otras comercializadoras. “La Argentina hizo lo mismo. Pasan la energía paraguaya (de Yacyretá) al lado argentino, en la Convertidora de Garabí, revenden al mercado brasileño a US$ 40, 50 y a lo que sea”, reconoció.

Luego de que el presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, en tono bromista llamó a los senadores que se refirieron al proyecto de ley sobre las criptominerías, como “criptominerólogos”, se aprobó el proyecto de declaración.