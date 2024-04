Mipymes rechazan idea de saldar deuda con farmacéuticas a costa de Sinafocal, SNPP y Senepa

La Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes) expresó su enérgico rechazo a la idea de redireccionar recursos que el Instituto de Previsión Social (IPS) destina actualmente al Sistema Nacional de Formación Profesional y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y a Senepa, para pagar a farmacéuticas. El seguro social mantiene una deuda de unos US$ 600 millones, según los gremios de este sector.

Luis Tavella, presidente de Fedemipymes, puntualizó que esos recursos son de los trabajadores y la legislación vigente no les permite a las autoridades disponer de ese dinero alegremente.

Recordó que la recaudación del IPS es producto de una retención de salario de los trabajadores y sus patronales. Agregó que el dinero que se destina a Sinafocal es para la formación profesional, que es clave para que la gente pueda adquirir las habilidades para trabajar.

Por otra parte, Tavella opinó si la deuda que se mantiene es de US$ 600 millones como dicen las proveedoras, significa que son compañías grandes y con facturación importante. “Si vendés por US$ 500 millones, quiere decir que podés soportar US$ 200 millones uno o dos años”, dijo.

“Se pretende sacar dinero a las mipymes, de donde proviene la mayoría de los que se capacitan con Sinafocal o el SNPP (que es de la misma fuente sus ingresos). Para nosotros es muy importante”, destacó.