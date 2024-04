Pagos desde Itaipú en el primer trimestre del año aumentaron 12,6%

El desglose que esta suma, de US$ 134 millones, permite conocer que en concepto de Royaltíes, una suerte de alquiler que paga la entidad binacional a los Estados propietarios del río Paraná por aprovechar sus aguas para la generación de energía eléctrica, Itaipú remesó por el trimestre enero/marzo, US$ 71,5 millones, 18,97% más que en el similar lapso de 2023 (US$ 60,1 millones.

Este renglón integra el Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú y es igualmente pagado al Brasil en el mismo porcentaje.

En lo concerniente al segundo beneficio paraguayo en la binacional, el material informativo consigna que en los tres primeros meses del presente ejercicio, los usuarios brasileños de la energía que cedió nuestro país de la mitad que le corresponde pagaron US$ 57 millones, 5,2% más que el año pasado (US$ 54,2 millones).

Recordemos que este concepto, en definitiva el precio que pagan desde Brasil al Paraguay por su excedente energético, fue excluido del Costo del Servicio de Itaipú en enero de 1986, ante el insistente reclamo paraguayo. Luego, desde enero de 1986, no integra el costo del servicio de Itaipú.

Beneficios de la ANDE

Los beneficios que percibe la ANDE, por último, sumaron entre enero y marzo últimos, US$ 5,5 millones, 19,6% más que en 2023 (US$ 4,6 millones)

Los pagos a la ANDE son en concepto de Resarcimiento por Cargas de Administración y Supervisión relacionadas con Itaipú (mensual) y de utilidad por el capital que aportó para la conformación de la entiad binacional (anual).