Precios altos de tomate seguirían

“Realmente en estas últimas semanas el precio del tomate está teniendo picos máximos, por ejemplo, hay lugares en donde en la propia finca se esta vendiendo una caja de tomate de 18 a 20 kilos a G. 300.000, que representaría entre G. 15.000 a 16.000 guaraníes. Lastimosamente, estos precios suben aún más cuando llegan a manos de los consumidores, incluso, es bueno recordar que hubo momentos en que los productores vendían en finca a G. 120.000 la caja de tomates (G. 6.000 el kilo), pero en los supermercados estaba a G. 15.000 el kilo”, explicó el ingeniero.

Poca oferta y alta demanda

“En cuanto al tema de los altos precios, esto se debe a la poca oferta de tomate en nuestro país, debido a los excesivos calores que iniciaron en setiembre y se extendieron hasta marzo prácticamente, esto mató muchos cultivos, y aquellas plantas que se salvaron y tuvieron flores, luego por el calor empezaron a abortar y no pudieron dar frutos, y para completar el problema, hubo lluvias de 10 a 15 días que causaron enfermedades, y allí se disparó el precio”, confirmó.

Argentina con problemas

“Si hablamos sinceramente, nuestro país estadísticamente solo produce desde hace años entre el 30 por ciento a 40 por ciento de la demanda nacional. Por eso siempre recurrimos a Argentina, pero lastimosamente ellos también tuvieron muchos problemas con el calor, pero principalmente con el ataque del virus rugoso del tomate, que obligó a la eliminación de cultivos. En tanto que la opción de traer tomate de Brasil, es complicado, porque hace dos meses los brasileros también estaban comprando de argentina, por tanto me animo a decir que ellos tampoco van a poder ayudarnos mucho”, explicó Vega.

Seguirán los precios altos

“Creo que el tomate y otros rubros van a seguir con precios altos, esperemos que no tanto, porque en honor a la verdad no habrá oferta de tomate por lo menos por dos meses, por eso pedimos a los productores que tienen tomate en producción o en desarrollo, sea a campo o al aire libre, que cuiden mucho, principalmente ante la aparición de estas lluvias que favorecen a la aparición de plagas y enfermedades”, destacó nuestro entrevistado.

Por qué Paraguay no cubre su demanda de hortalizas

Finalmente el ingeniero Óscar Vega respondió a la consulta de por qué no crecemos en producción “Nosotros hicimos un análisis con el tema locote, sabemos que estamos hablando de tomate, pero el ejemplo lo voy a dar con locote (pimiento); y es que haciendo los números del área de siembra y cantidad de semillas vendidas, no tendría que faltar locote en todo el año en Paraguay. Pero, lastimosamente por la falta de aplicación de tecnologías por parte del productor, nuestro promedio está en 2 kilos por planta, y con eso nunca vamos a poder cubrir la demanda a nivel país; la gente planta pero no invierte en tecnología, y estamos convencidos que la mayoría es por falta de conocimiento”.