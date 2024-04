Aumenta la cantidad de pensionados

La cartera señala que los beneficiarios de diferentes sectores son parte de programas administrados por la Dirección General de Pensiones No Contributivas (DGPNC), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El informe menciona que al mes de abril se registran 316.630 pensionados, de este total el 98,2% forma parte del programa de pensión alimentaria para adultos mayores, que a la fecha posee 311.167 beneficiarios activos.

Los adultos mayores perciben G. 670.093 mensual en concepto de pensión alimentaria (25% del salario mínimo) desde este año, luego de la actualización de sus haberes por la variación del sueldo mínimo registrado en julio del año pasado.

La pensión alimentaria fue creada por Ley N° 3728/2009 y luego modificada por Ley N° 6381/2020, fue administrado desde su creación por el Ministerio de Hacienda, convertido desde el año pasado en Ministerio de Economía. Sin embargo, mediante Ley N° 7232/24 se transfiere la administración del programa al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Tadeo Rojas.

Ambas instituciones están trabajando actualmente en los detalles finales para el traspaso del programa de pensión alimentaria, tal como se establece en la referida ley.

Otros pensionados del Estado

También reciben una pensión del Estado 4.736 herederos de veteranos de la Guerra del Chaco, 420 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio, 302 beneficiarios de pensiones graciables y 5 veteranos de la Guerra del Chaco.

Los excombatientes cobrarán G. 2.474.184 en concepto de pensión y G. 5.773.096 en concepto de subsidio, lo que en total llega a G. 8.247.280 mensual.

El MEF indica que la inversión monetaria que realiza el Estado este mes para financiar al sector no contributivo es de G. 221.374 millones (US$ 29,9 millones al cambio actual), de acuerdo con los datos de la Dirección General de Pensiones No Contributivas.