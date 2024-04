Recorte en haber jubilatorio del IPS afectará a los nuevos jubilados, aclaran

Ante la sorpresiva decisión del consejo de administración del Instituto de Previsión Social (IPS) de dejar sin efecto la resolución que disponía el haber mínimo en 75% del salario básico, que se encuentra en G. 2.010.279 en valores actuales, no se hicieron esperar las críticas de los jubilados y pensionados, quienes cuestionaron esta medida adoptada por las autoridades de la previsional.

Sobre el tema, el consejero representante de los trabajadores Víctor Insfrán salió al paso de las críticas y defendió la determinación del consejo. Además indicó que el recorte no afectará a los que ya están recibiendo el beneficio en la actualidad.

Para nuevos jubilados del IPS

El consejero detalló que la derogación aprobada por el Consejo el jueves último afectará a los nuevos jubilados y pensionados que ingresen a partir de la vigencia de la nueva resolución. Aclaró igualmente que la medida se aplicará únicamente a aquellos que aportan por ingresos inferiores al salario mínimo legal, para quienes se rigen por una jubilación especial.

“Estos jubilados en condiciones especiales van a recibir como mínimo el 50% del Salario Mínimo Legal (SML). Para los jubilados que ya han adquirido el derecho, no tiene ninguna afectación”, afirmó.

El consejero justificó la decisión de las autoridades indicando que se busca restablecer un orden y equilibrio en las finanzas de la previsional.

Alegó que el desequilibrio en el fondo jubilatorio (en déficit técnico) se dio principalmente a partir de medidas que se tomaron en la administración anterior con Andrés Gubetich en la presidencia, cuando se resolvió incrementar el haber mínimo jubilatorio en dos oportunidades. El primer ajuste se dio en el 2020 pasando de un 33% al 50% del salario mínimo legal vigente y la segunda en el 2021, cuando el haber mínimo pasó del 50% al 75%.

De acuerdo con los antecedentes, en el 2021, con el 50% del SML, los jubilados recibían alrededor de G. 1.100.000 mensual, y con el incremento pasaron a percibir cerca de G. 1.650.000 en el primer año y fueron beneficiados unos 22.000 jubilados y pensionados.

A valores actuales, los jubilados y pensionados están percibiendo como mínimo G. 2.010.279 con el 75% del SML, ahora con esta nueva resolución que dispone el 50% del SML, el haber mínimo rondaría en G. 1.340.686.

Son casi G. 700.000 que dejarán de percibir los nuevos jubilados y pensionados que ingresen al sistema a partir de la reciente disposición del IPS.

Decisión arbitraria e ilegal del IPS, alegan

Para Pedro Halley, representante de la Unión Nacional de Jubilados, la decisión de recortar el haber jubilatorio “es arbitrario e ilegal”.

Halley cuestionó que el documento emitido por el Consejo del IPS no tiene sustento. Añadió que es un acto administrativo que no está fundado, ya que no se exponen las causas que derivaron a esta determinación, tampoco se expone lo que establece el dictamen jurídico y técnico.

Añadió que estos datos son necesarios ya que se tratan de derechos laborales de los pensionados.