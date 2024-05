Tratamiento biológico de semillas apuntando a asegurar el cultivo

“Es importante entender que hoy día las semillas, aparte de dar origen a una nueva planta, traen consigo mucha información genética que deberá ser expresada desde su germinación y durante su desarrollo (germinación, vigor, productividad y tolerancia a enfermedades), pero esta semilla debe estar protegida desde que ella es depositada en el suelo, para que ella pueda mantener su vigor y luego germinar”, expresó el asesor técnico de BASF.

Muchos tratan la semilla y ya siembran

“Si hablamos de un escenario tradicional dentro del trabajo de siembra de un productor extensivo, luego de realizar la actividad de control de malezas, ya se apunta a la siembra, y muchos agricultores hacen el tratamiento un día antes o en el mismo día en que van a realizar la siembra, pero no siempre se da un escenario ideal, ya que si se tienen problemas de logística o principalmente de clima, no se realiza el trabajo de siembra, y si la semilla fue tratada con un biológico que no tiene una buena persistencia, puede perder el producto y se deberá volver a hacerle el tratamiento a la semilla”, explicó el ingeniero Viana.

Tratamiento y persistencia

A la consulta respecto a si el producto que presentan dura más tiempo en la semilla, el ingeniero dijo. “Estamos presentando un nuevo biológico que protege a la semilla y también a la plántula en su momento de emergencia, gracias a la presencia de una bacteria denominada Bacillus firmus al 24 por ciento, y que presenta una formulación diferenciada, microencapsulada y líquida, a diferencia de la mayoría de los biológicos del mercado que son en polvo, y donde el bacillus viene en un estado de letargo o dormencia, que ayuda al agricultor a tratar la semilla y dejarla almacenada, para utilizarla cuando la necesita. La semilla que es tratada con el Votivo Prime nos ha demostrado que puede estar almacenada hasta 6 meses (no es lo ideal), sin la necesidad de volver a retratar la semillas, y tenemos estudios y trabajos que respaldan estos resultados”.

Supresión en problemas de suelo

“Uno de los principales problemas con los que tienen que lidiar las semillas son los nematodos del suelo, que atacan a las raíces de las plantas, y la acción del Bacillus firmus ha demostrado tener una buena supresión contra las mismas, protegiendo el potencial productivo de las semillas formando una barrera contra los nematodos, además promueve el desarrollo de las raíces y partes aéreas de las plantas, contribuyendo a un cultivo más sano y productivo”, destacó.

No le afectan las altas temperaturas

“En lo referente a las temperaturas altas que se dan en nuestro país, justamente una de las ventajas de tratar las semillas con el votivo prime es que queda en estado de dormencia o latencia, y solamente se activa cuando entra en contacto con los exudados de la raíz, despierta y empieza a actuar”, finalizó el ingeniero Rodolfo Viana.