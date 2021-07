Precio de mercado por los excedentes paraguayos en Itaipú

La pandemia está comenzando a ceder, las vacunaciones están avanzando, si se hacen las cosas como corresponde es posible que en el segundo semestre se alcance una inmunización significativa de la población. Es hora de devolver prioridad a temas de gran importancia para el país que han quedado en un segundo plano por la urgencia de la situación sanitaria. Uno de ellos es la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo plazo de vigencia vence en 2023. La ciudadanía no se debe dejar embarullar, no es tan difícil como lo quieren hacer creer. Lo que se debe conseguir en esta negociación es que Brasil pague un precio razonable por los excedentes paraguayos. Llevar la discusión a otro lado no es más que desviar la atención y justificar la intención de cambiar algo para no cambiar nada. En este asunto están en juego nada menos que el desarrollo y la dignidad del Paraguay.