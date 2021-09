Ni Brunetti ni los docentes están a la altura de la educación que se necesita

Como si los alumnos del sistema educativo público no hubieran sufrido lo suficiente por las consecuencias que les causó la pandemia del coronavirus y por el empobrecimiento general y sistemático al que están sometidos, una nueva amenaza de huelga se cierne sobre ellos, propiciada por la Organización de Trabajadores de la Educación-Auténtica (OTEP-Auténtica). Este sindicato anuncia –cuándo no– un paro total de actividades desde el 1 de octubre y por tiempo indefinido, si los docentes no reciben un reajuste salarial del 16%. El Ministerio de Hacienda ya adelantó que satisfacer este reclamo es “imposible” y se habla de un 8% de reajuste. Todos estos problemas terminan en una sola cosa: la calidad de la educación es cada día más pobre y atenta contra el futuro del país y el bienestar general. Los estudiantes no se merecen ese destrato. Ni de los maestros ni del ministro.