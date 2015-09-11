Atrapan a presuntos distribuidores de todo tipo de drogas

El primero en ser detenido fue Rojas Méndez, cuando iba en una camioneta sobre la avenida José G. Artigas, en Asunción, y al llegar frente al Jardín Botánico fue interceptado por los oficiales antidrogas, quienes al revisar el rodado encontraron que llevaba 100 dosis de LSD (Dietelamida de Ácido Liérgico), un estupefaciente muy utilizado entre los jóvenes en las fiestas.

El valor de cada dosis está entre G. 80.000 y G. 100.000, por lo que se cree que se sacaron de circulación productos estupefacientes por valor de unos G. 10 millones.

Un segundo procedimiento se realizó poco después en un departamento ubicado en las calles Cruz del Defensor casi Alfredo Seiferheld del barrio Tembetary de Asunción, donde se detuvo a Cassanello Musto, quien sería el distribuidor de las drogas. En poder de esta persona habían tres kilos y ciento sesenta y tres gramos de marihuana, 14 dosis de LSD, 8 pastillas de éxtasis y 18 gramos de cocaína.

El fiscal del caso Marcelo Pecci dispuso que las evidencias y los detenidos sean llevados a la Senad. LSD tiene alto poder alucinógeno y es muy adictivo.

Extinción de la pena

El 1 de octubre de 2025 Enzo Cassanello se comunicó con el diario ABC para compartir una resolución del Juzgado penal de ejecución de Sentencias n° 3 del 30 de abril de 2021. En ese documento se declara extinta la pena por compurgamiento.