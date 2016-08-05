Éver Martínez instaló a Chicharõ en celda vip de la cárcel de Tacumbú

El político colorado Sánchez Garcete, alias Chicharõ, fue detenido por agentes antidrogas, en la tarde del 7 de setiembre del 2013, tras una reunión en Mburuvicha Róga.

El sospechoso, quien era investigado por lavado de dinero, fue remitido al penal de Tacumbú dos días después, donde fue alojado en el sector de admisión.

Sin embargo, una semana después el viceministro de Justicia en aquel momento, Éver Martínez, llamativamente ordenó al jefe de seguridad del penal, Ricardo Ortiz, para que instale al político amambaiense en una de las dependencias del pabellón vip.

Debido a que el director del penal en ese momento, Artemio Vera, estaba de permiso por cuestiones familiares, el jefe de seguridad cumplió la orden y luego elevó un informe firmado por él y su subjefe, Gerardo Delvalle, al titular de la cárcel, según informaron.

Chicharõ cuenta con una condena de cuatro años de prisión por lavado de dinero y ocultamiento de bienes en el Brasil, donde operaba con el nombre de Adriano Lopes Bordón, según el pedido de extradición remitido por el vecino país.

Oficina de campaña electoral

Durante su encierro, el diputado suplente convirtió su celda vip en una oficina de campaña política, con todas las comodidades, para apoyar la candidatura de su hermano Denilso “Chicharõcito” Sánchez Garcete (ANR), a la intendencia de Capitán Bado.

Precisamente, una fotografía tomada en la celda vip de Chicharõ, donde se celebró con una farra el triunfo político de Denilso, lo que generó la destitución del entonces director del penal, Gerardo Delvalle, quien fue reemplazado por el abogado Luis Barreto.

Debido a que hasta el momento la justicia solo admite el proceso por lavado de dinero y no narcotráfico, el dirigente colorado de Amambay abandonó el penal tras cumplir los seis meses de prisión preventiva y ahora se candidataría para gobernador del Amambay.

Sector vip tiene nivel de penthouse

El sector vip del penal de Tacumbú está ubicado en la planta alta, sobre las oficinas administrativas, pegado al área denominada baldosería. Tiene vista sobre la calle 24 Proyectada.

Acceder a una de las habitaciones del lugar puede costar más de US$ 25.000 de acuerdo a las denuncias de los mismos internos. El sector cuenta con todo el lujo y equipamiento de un verdadero penthouse, según se pudo constatar.