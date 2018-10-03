Cartistas plantearían expulsión de efrainista

“Vengo siendo amenazada por la suerte que puede correr mi hermano (el diputado Portillo) mañana (por hoy) en la sesión de la Cámara de Diputados, pero no me tiembla la mano para votar a favor de la intervención”, denunció la concejala antes de emitir su voto.

El líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez, había declarado que en el mes de noviembre verían cómo se expide la justicia para proceder a votar a favor o en contra de la pérdida de investidura de Portillo. Diputados del sector no descartan presentar la expulsión de su colega la próxima semana.

Los efrainistas habían analizado que si sus adversarios llevaban adelante la pérdida de investidura de Portillo, ellos también plantearían la expulsión de Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por el caso de varios delitos, entre ellos estafa. Su caso es calcado al del exdiputado José María Ibáñez (ANR, Añetete).

Desafuero

El diputado de Alto Paraná Jorge Brítez, de Cruzada Nacional, planteará esta tarde ante el pleno de la Cámara de Diputados ser desaforado para someterse a la investigación por pintar grafitis en la unidad fiscal de Ciudad del Este.

El juez penal de garantías Carlos Vera solicitó la semana pasada el desafuero del parlamentario que está investigado por haber escrito “Cueva de Bandidos” en la sede fiscal. En la misma causa está el senador Paraguayo Cubas.