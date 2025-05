El canto de la Patria

Vigente desde hace más de 165 años, conoció, como la historia paraguaya, las penurias vividas por la Nación. Aún así, como la Nación, sigue campante.Desde los inicios de la existencia del Paraguay como país independiente, las autoridades buscaron dotarle de un canto que sirviera de Himno oficial.



De la mano de un poeta uruguayo y con la música restaurada por un hijo del país, el Himno Nacional forma parte del proceso de la defensa de la independencia paraguaya.



Los primeros cantos patrióticos



Durante los primeros años de la existencia del Paraguay como país soberano se ejecutaron y entonaron varios himnos patrióticos, muchos de ellos escritos por autores y músicos nacionales.



Estos himnos estaban impregnados de entusiasta fe en el destino de un Paraguay libre y convocaban a la unidad de los paraguayos para hacer frente a eventuales peligros a la integridad y a la libertad de la patria.



El primer himno patriótico data de la época del dictador Rodríguez de Francia. Se llamó Tetã purahéi, estaba escrito en guaraní y su autor fue el poeta y guitarrista caraguatayense Anastasio Rolón.



El Tetã purahéi de Rolón tenía ocho estrofas y un purahéi joa o coro. El texto del poema fue obsequiado por el autor a don Carlos Antonio López, cuando conoció a este en su estancia de Olivares.



López lo tradujo al castellano con el nombre de Himno Patriótico, luego de asumir la presidencia de la República. La partitura musical de esta composición, atribuida al maestro Antonio María Quintana, en 1845, se perdió durante la Guerra de la Triple Alianza.



La letra de este Himno decía:



Tetã purahéi



Nande jyva, ñande rekove,



Ñane retãme ja hepyme'emby guarã



ndo rohejáichene



ijakatúa pegua oñemomarã.



Yaguarete Paraguáigua,



okororô vaerã iñarô ha huguypy



oimehaichagua motare'ymbara rehe,



ta iñaña, ta ihuguypy.



Ñande ra'y kuérape ña me'êne



ijyvatevéva Tetã repy,



tembiguái nda ha'eichéne



pu'aka ambue Tetã ojejapovagui.



Tenonde opa vaerã



avañemoñanga Paraguay,



jajepy'apy mboyve



pytãgua kuéra poguýpe.



Paraguáikuéra mayma, ndapekyhyjévai,



¿Peipota piko tova jepete?



¿Okañy pende réra, pende terãkua?



¡Terã po'sã hendápe pe mano!



¡Mano, mano, mano!



¡Osununu mboka tuichavéva,



Sapukái joapy tavaguasugua



ikyre'ÿ ha imarangatúva!



Ahoja kuéra oveve,



Poapy kuéra ndo vavaívape,



Mbokaguasu oñohe



Mbota iñarôva ha oporojukáva.



Ha ñane Reta isãsómava,



Noñembohovái avavéndive,



Iñembomba'e ombojehuka,



Marangatu, potî, mboaje.



Purahéi joa



Toikove ñane sãso,



Ñane reta toryetérema,



Tapia ta isãso,



Tapia ta ijohéipyre.



En la misma época, Norberto Ortellado, delegado de Santiago, Misiones, compuso otro himno llamado A la libertad del Paraguay, que fue rechazado por el dictador Rodríguez de Francia por tener su letra en castellano.



Otras canciones patrióticas que se pergeñaron, más o menos en la misma época, fueron la Canción Patriótica Paraguaya o Canción de la Independencia.



El Himno restaurado



Ante la verdadera anarquía existente en la interpretación tanto de la letra como de la música del Himno Nacional paraguayo, como consecuencia de la pérdida de la partitura durante la Guerra de la Triple Alianza, importantes sectores de la sociedad paraguaya, preocupados por dotar una versión única y válida del Himno, promovieron la búsqueda de la versión auténtica del canto nacional.



Los trabajos se realizaron por medio de una encuesta nacional auspiciada por el Instituto Paraguayo y realizada por el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública.



Para recabar los datos y dilucidar los puntos oscuros y confusos de las versiones del Himno, la encuesta realizada en 1923 –especialmente entre sobrevivientes de la Guerra de la Triple Alianza– incluyó una veintena de preguntas, cinco de ellas referidas a la letra y quince a la música del Himno.



Las preguntas sobre el Himno Nacional fueron:



¿El texto actual del Himno patrio es el mismo del original del poeta Francisco Acuña de Figueroa?; en caso contrario, ¿cuáles son las modificaciones?, ¿son una simple corrección?, ¿quién es el autor de las mismas?; ¿es el propio Acuña de Figueroa o fueron hechas en el Paraguay, por quién y en qué fecha?, ¿por qué no fue promulgado inmediatamente sino después de más de siete años?, ¿fue por falta de música?, ¿hubo otro Himno anterior o posterior antes de la guerra?, ¿cuál o cuáles fueron y quién o quiénes son sus autores?



Por su parte, las preguntas sobre la música decían:



¿Con qué música se cantaba (el Himno)?, ¿quién pudo ser el autor de la misma?, ¿desde cuando se cantó el Himno de Figueroa?, ¿tuvo o no desde un principio música propia?, en caso contrario, ¿con qué música se cantaba? En el mismo caso, ¿desde cuándo se cantó con su música actual?, ¿quién es el autor de dicha música?, ¿es Dupuis o es Debalí?, ¿tuvo siempre la misma introducción tipo "Marsellesa" con que se ejecuta actualmente o fue agregada ella con posterioridad? En tal caso, ¿cuándo y por quién?, ¿existe el original de dicha música?, ¿dónde está?, ¿qué reproducciones se hicieron o editaron de la misma y de sus diversos arreglos por Cavedagni, Guerrero, Pellegrini, etc.?, ¿tuvo alguna participación en dichos arreglos el jefe de las bandas brasileñas, Antonio de Nassimiento?, ¿qué grado de autenticidad tienen estas reproducciones o arreglos?, ¿cuándo se hizo la primera reproducción de la música del Himno y por orden de quién?, ¿hubo otras canciones patrióticas después de la guerra?, ¿cuáles son su letra y su música?, ¿quiénes son sus autores?, ¿qué estudios o publicaciones se han hecho al respecto?



El resultado de la encuesta determinó que el autor de la letra de nuestro Himno nacional fue don Francisco Acuña de Figueroa, pero con respecto a la música, si bien se consideró restaurada fielmente por el maestro Remberto Giménez, no pudo establecerse quién fue el verdadero autor, si el francés Fracois Sauvageod de Dupuis o el húngaro José Debalí.



Según el historiador Juan Francisco Pérez Acosta, la restauración del maestro Giménez fue realizada "compulsando las restauraciones que hicieron, por una parte, el maestro Luis Cavedagni en 1874, con el testimonio de los sobrevivientes (de la Guerra del 70) y, por otra, por uno de estos, don Cantalicio Guerrero, así como el arreglo del profesor Niccolino Pellegrini".



Todas estas restauraciones Giménez "las ha sintetizado en una versión de la música del Himno hecha con la mira de corregir algunos defectos técnicos y uniformar su conocimiento y enseñanza".



La restauración musical del maestro Remberto Giménez fue oficializada el 12 de mayo de 1934 y es la que entonamos los paraguayos.



El Himno actual



La creación del Himno Nacional que hasta hoy entonamos y que constituye uno de los símbolos nacionales tiene su antecedente en la petición hecha por el presidente Carlos Antonio López al poeta argentino Vicente López, autor del Himno nacional argentino.



Para componerlo, el poeta solicitó el pago de 1.000 pesos fuertes, precio que no fue aceptado por el gobierno paraguayo, por considerarlo muy elevado.



Enterado de esta situación, el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa, autor del Himno nacional de su país (escrito en 1828), creó el Himno nacional paraguayo, cuyo texto fue entregado a través del gobierno del Uruguay, el 15 de agosto de 1840, y cuya letra dice:



Himno nacional



Coro



¡Paraguayos, República o muerte!



Nuestro brío nos dio libertad;



Ni opresores, ni siervos alientan



Donde reinan unión e igualdad.



A los pueblos de América, infausto,



Tres centurias un cetro oprimió:



Mas un día soberbia surgiendo



¡Basta! Dijo... y el cetro rompió.



Nuestros padres, lidiando grandiosos,



Ilustraron su gloria marcial,



Y trozada la augusta diadema,



Enalzaron el gorro triunfal.



Nueva Roma, la patria ostentara,



Dos caudillos de nombre y valor,



Que rivales, cual Rómulo y Remo,



Dividieron gobierno y poder...



Largos años, cual febo entre nubes,



Vióse oculta la perla del Sud.



Hoy un héroe grandioso aparece



Realizando su gloria y virtud...



Con aplauso la Europa y el mundo



La saludan y aclaman también



De heroísmo baluarte invencible,



De riquezas magnífico edén.



Cuando en torno rugió la discordia,



Que a otros pueblos fatal devoró



Paraguayos el suelo sagrado,



Con sus alas un ángel cubrió.



¡Oh! Cuan pura de lauro ceñida,



Dulce patria, te ostentas así,



En tu enseña se ven los colores



Del zafiro, diamante y rubí...



En tu escudo, que el sol ilumina,



Bajo el gorro se mira al león,



Doble imagen de fuertes y libres



Y de glorias recuerdo y blasón.



De la tumba del vil feudalismo



Se alza libre la patria deidad;



¡Opresores, doblad la rodilla!



¡Compatriotas, el himno entonad!



Suene el grito ¡República o muerte!



Nuestros pechos lo exhalan con fe,



Y sus ecos repitan los montes,



Cual gigante poniéndose de pie.



Libertad y Justicia defiende



Nuestra patria, ¡tiranos oíd!



De sus fueros la carta sagrada



Su heroísmo sustenta la lid.



Contra el mundo, si el mundo se opone,



Si intentara su prenda insultar,



Batallando vengarla sabremos,



¡O abrazados con ella expirar!



Alza ¡oh pueblo! tu espada esplendente



Que fulmina destellos de Dios,



No hay más medio que libre o esclavo



Y un abismo divide a los dos.



En las auras el himno resuene,



Repitiendo con eco triunfal



¡A los libres, perínclita gloria!



¡A la patria, laurel inmortal!



1- El primer himno patriótico data de la época del dictador Rodríguez de Francia. Se llamó Tetã purahéi, estaba escrito en guaraní por el poeta caraguatayense Anastasio Rolón.



2- Durante la Guerra de la Triple Alianza, el Himno de la época de Don Carlos se perdió. La sociedad paraguaya buscó recuperar una versión única y válida del Himno.



3- Remberto Giménez ha sintetizado en una versión la música del Himno. Esta restauración musical fue oficializada el 12 de mayo de 1934 y es la que entonamos hoy.