Insisten en “celdas vips” de Tacumbú

Acosta señaló que familiares de reclusos habían denunciado que presos privilegiados con más poder económico accedían a todos los lujos, visitas familiares y reuniones conyugales.

Indicó que el Ministerio de Justicia, cuya titular es Sheila Abed, respondió que no existen “celdas vips” sino una unidad con más infraestructura destinada a “presos de alta peligrosidad”. El diputado lamentó que mientras el penal fue construido para 1687 presos, alberga a más de 3.200 que en su mayoría viven hacinados mientras otros acceden cuartos exclusivos. Indicó que el informe también dice que “no existe ley o reglamento” que prohiba a los reos contar con electrodomésticos.

Agregó que la cartera también negó que cobren “tributos” por celdas vips, visitas privadas y permisos para comercios y que solo hubo casos de funcionarios inescrupulosos que hacían estas extorsiones. “Pero nosotros sabemos que si cobran”, finalizó.