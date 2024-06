Nenecho acepta que empezó el año con saldo cero en bonos, según rendición 2024

Severas inconsistencias presentó la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartistas) en su informe de rendición de cuentas a la Junta Municipal de Asunción, correspondiente a los primeros cuatro meses del 2024. Específicamente en los bonos, se ve que los montos no coinciden con los presentados a fines del 2023.

En la rendición 2023, se tenía un saldo inicial de caja de bonos para obras que era de G. 569.871 millones y se hizo una emisión de G. 195.000 millones, por lo que en total había G. 764.871 millones en bonos. Según la ejecución, se gastaron G. 262.391 millones durante el año pasado, por lo que el remanente debió ser de G. 502.480 millones. Ya en el balance 2023 los números no cuadraban, ya que en cuentas bancarias solo figuraban G. 540 millones.

No obstante, en el 2024, la situación es más grave aún por dos puntos. Primero, el intendente presenta en sus ingresos, presupuestado como saldo inicial de caja en bonos, solo G. 461.900 millones, lo que no concuerda con lo que realmente debería haber en caja.

Segundo, en la casilla de al lado, correspondiente al mes de enero, debería aparecer el monto completo de lo que hay en caja, sin embargo, Rodríguez rinde que hay cero guaraníes disponible. Esto significa que al mes de enero Nenecho no tenía un solo guaraní de los G. 502.480 millones que debían ser el remanente en bonos.

Nenecho dice en enero que tenía G. 0 en bonos, y en febrero aparecen G. 8 mil millones

En la casilla de febrero, recién figura un ingreso de G. 8.646 millones para bonos. Sin embargo, al tratarse de un saldo “inicial de caja” esto no concuerda, ya que se trata del dinero remanente del 2023 y no debería haber un ingreso en febrero. Finalmente, en marzo y abril el intendente no “devolvió” más dinero, por lo que termina su rendición diciendo que solo tiene disponibles G. 8.646 millones de los G. 502.480 millones que debía tener para obras en la ciudad.

Esta Rendición del primer cuatrimestre de 2024 debe ser analizada y aprobada por la Junta Municipal de Asunción. La rendición 2023 ya había sido aprobada meses atrás, pese a las denuncias de un agujero en bonos de unos G. 500.000 millones.

Nenecho se ha negado a responder a dónde fue a parar el dinero de los bonos. Extractos bancarios demuestran cómo el intendente estuvo desviando el dinero de la cuenta G8 a otras, desde diciembre de 2022 y durante el 2023. Ninguna de las 8 cuencas de desagüe pluvial que debían hacerse con el G8 se han construido aún.

Nenecho no niega bicicleteo de bonos

El intendente asunceno Óscar Rodríguez dijo ayer, en una conferencia de prensa, que puede usar “dinero ocioso” de los bonos, aceptando el desvío de los mismos. Fue en el marco de la inauguración de una obra en la cuenca de desagüe pluvial Rocío Cabriza, cuyos bonos se emitieron hace tres años y ahora finalmente se puede ver uno de los trabajos prometidos.

Consultado sobre las transferencias que ABC encontró desde la cuenta de los bonos G8 a diferentes cuentas, el intendente dijo que estos envíos fueron a diferentes cuentas de la Cuenta Única municipal. Luego, volvió a repetir que los G. 500.000 millones desviados de las cuentas de los bonos están en las obras, pese a que las obras no están.

Sobre con qué emisión de bonos se pagó la obra que ayer inauguró, Nenecho dijo que no quería responder a esa pregunta, dejando abierta la duda de si está usando el dinero de bonos más recientes (G8 o G9) para cubrir agujeros de bonos anteriores (G6 y G7). Sobre la posibilidad de que se intervenga la Municipalidad, dijo que no tiene miedo.

Nenecho no transfiere dinero de aportes de funcionarios a la Caja Municipal

El presidente de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, Venancio Díaz, indicó que están haciendo esfuerzos para cumplir con el pago a jubilados y pensionados de Asunción, a los que aún se les debe el mes de mayo. Explicó que el retraso obedece a que la comuna no les transfiere G. 8.000 millones adeudados. Resaltó que necesitan cobrar ese dinero para, a su vez, pagar a los jubilados el mes de mayo, pues ya llevan 13 días retrasados.

Díaz reconoció que la falta de pago es “una molestia enorme” para los jubilados, pero que no tienen salida y que los G. 8.000 millones que les debe el municipio corresponden a dos meses de transferencias no enviadas. El 20 de junio se cumplirán tres meses de endeudamiento de la Municipalidad a la Caja.

Por otro lado, comentó que la municipalidad también les debe G. 10.950 millones por un juicio que la Caja les había ganado, justamente debido a incumplimiento de pagos. Así, totalizan alrededor de G. 22.000 millones las obligaciones que la Municipalidad de Asunción tiene con la Caja y que esta espera recuperar.