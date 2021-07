¿Cómo dijo?

‘Que tiene afecto o inclinación por alguien o algo’. Tiene dos superlativos válidos: amicísimo (del lat. amicissimus), hoy relegado a la lengua literaria, y amiguísimo, más frecuente: «Excelente amigo mío durante los años de nuestra convivencia en el Colegio del Beato Juan de Ribera y amicísimo desde que en 1934 caí de nuevo por Valencia» (Laín Descargo [Esp. 1976]); «¡Usted y yo vamos a ser amiguísimas!» (LTena Renglones [Esp. 1979]).

En pocos días más celebraremos el Día de la Amistad y si hay un rasgo que distingue al paraguayo es su don para hacer y ser amigo. No en balde se dice que el Paraguay es el país de los amigos. Al respecto, el desaparecido Helio Vera escribió en 1990 que “el amiguismo es una relación que, en el Paraguay, tiene una fuerza y un ritual más cercanos a los de la mafia que a una simple relación entre personas que no están unidas por vínculos de sangre”. Así, un/a amigo/a tereré de por medio puede prestarte por horas su hombro para llorar tus penas y darte consejos que nunca seguirás… A no ser que seas “amigo personal” de algún político o alguien cercano al poder. De ese modo, podés lograr que tu amigo te consiga desde una absolución judicial, evadir impuestos, algún cargo en una entidad binacional o ser la niñera de oro o secretaria vip de tu amigo. De lo contrario, ¿para qué están los amigos? ¡Feliz Día de la Amistad!

