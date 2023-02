Mónica Ismael: documental como herramienta social

El 50º Festival de Gramado es el único festival de la región que no paró en su realización, y en esta edición el Paraguay fue con 12 proyectos para un mercado que se llamó Interfronteras, explica la realizadora Mónica Ismael. Relata que fueron 26 proyectos internacionales, de los que 6 producciones paraguayas fueron seleccionadas, entre las cuales ella recibió la distinción por coproducción con Brasil.

Paraguay nativo se denomina el proyecto; el mismo consiste en historias de éxito de distintos pueblos indígenas. Menciona que los personajes del proyecto son artistas plásticos, artesanos, una actriz trans, jugadores de fútbol que trajeron una copa del mundo y otros. “Desde esa mirada yo cuento y muestro lo que son nuestros pueblos originarios. Me gusta contar esas historias de triunfo por encima de las adversidades”. Recuerda que, por ejemplo, los jugadores del equipo de fútbol practicaban con los pies descalzos, sin embargo salieron campeones en la Copa América, y luego en la Copa del Mundo.

Sobre el artista plástico comenta que se trata del hijo del primer artista plástico indígena, Ogwa, del pueblo Ishir. Hoy en día tiene exposiciones y obras por varios países de Europa. La cineasta también abarca el sector de la cestería, una práctica milenaria, que hoy el pueblo Toba Qom desarrolla con mucho éxito para hogares de todo el país. “Esos son pequeños logros, y para mí, el documental es una herramienta de cambio social. Si eso no se produce, si no va a haber un impacto tanto en los protagonistas como en el entorno inmediato, entonces es mejor no hacerlo”.

Cuenta que viene trabajando en la línea documental desde los años 90. Empezó a hacerlo enfocada en el arte en Paraguay a finales del siglo XIX hasta la actualidad, con figuras como Lilí del Mónico, Olga Blinder, Josefina Plá, Agustín Barboza, Manuel Ortíz Guerrero, para tener una mirada un poco paralela a la “historia oficial” que tenemos del arte. Luego hizo también un trabajo sobre el fundador de la Escuela de Bellas Artes, Roberto Holden Jara, quien fuera compañero de clases de Salvador Dalí cuando cursaba sus estudios en Europa. Holden Jara retrató más de 3.000 rostros de indígenas en proceso de cambio, aproximadamente hacia 1920. “Él se enamora de toda esa parte de nuestra historia, se adentra en los montes y empieza a retratar esos rostros; habiendo tenido la posibilidad de seguir en Europa, sin embargo, decidió quedarse en el Paraguay, y fue incluso a la Guerra del Chaco. Allí retrató con sus manos lo que fue ese momento bélico”.

Son protagonistas muy importantes de nuestra historia. Por ello es bueno rescatarlos para poder nutrirnos de ese memoria. Con Paraguay nativo la cineasta hizo este año también un recorrido por Europa, habiendo estado en la Universidad de Alcalá de Henares, donde hizo un cine forum con directores españoles y una charla debate con los presentes. Cuenta que en Paraguay ya hizo una gira con el material en las comunidades indígenas y la recepción fue muy buena. “Que los niños se vean en la pantalla grande y se identifiquen con su lengua, con su cultura, para ellos es muy importante”.

Cuenta que parte del documental ya forma parte del Museo Etnográfico de Ginebra, del Museo Juan Ambrosetti de Argentina, del Museo de las Culturas del Mundo de México.

Rememora que su primer encuentro con un indígena fue justamente en el edificio del diario ABC Color, en el año 91, con un cacique del pueblo Enxet, y a partir de ahí forjaron una amistad muy duradera en el tiempo. “Yo los invité a que vayan a mi casa y luego recibí una invitación para ir a la suya; había venido con su esposa, hijos y el consejo de ancianos. Ellos son de bien adentro del Chaco, en el Dpto. de Presidente Hayes, donde no había agua, solo tajamares, y me cedieron un catre para dormir. Fue la primera vez que dormí a la intemperie, pero nunca tuve un sueño más profundo que en aquella noche, cuando el cielo era mi techo”. A partir de ahí decidió que su mundo no se centraría solo en Asunción, y empezó a investigar sobre nuestros pueblos originarios. Hoy en día puede decir que tiene varias comunidades amigas que siempre está visitando, y quieren ser retratados y visibilizados.

Originarte Europa 2023, la serie documental de Monica Ismael inicia su gira en febrero en Austria, con capítulos nuevos dedicados a las diosas del arte en homenaje a la mujer paraguaya que se celebra en dicho mes. La cineasta explica que estos capítulos están inspirados en las diosas de la reconocida artista Lucy Yegros, en quien se centra el homenaje, estarán con sus diosas la escultora Ingrid Seall, Raquel Ríos cuyo capítulo fue filmado en Madrid, y las diosas de Federico Caballero Mora y Julio González.

En paralelo a su gira, la cineasta Monica Ismael estará filmando un documental sobre la vida del artista austriaco Thomas Anton Rauch ganador del premio internacional Suizo “Colors the Swiss Mountains 2019″. La idea de la directora es crear lazos entre el arte de Paraguay y el mundo por medio de sus documentales, un ejemplo de ello es el artista yshyr Basybuky que ya ha recorrido varios países con el documental y sus obras.

Instagram: @monica_ismael