Pedro Martínez: “Estoy en un momento de mi vida de mucha plenitud”

“Son cíclicos esos momentos. Ya hice las pases con eso”, expresó entre risas Pedro Martínez sobre el abordaje de su vena artística, como también de sus procesos como investigador y como docente. Si bien su primer álbum “Sonidos del sur” (2013) lanzado con el trío que forma junto a Gonzalo Resquín (percusión) y Chino Corvalán (bajo) abrió un sendero de producción musical, pasó mucho tiempo hasta que salga un nuevo material.

Pero esta “espera” responde justamente a abrazar los procesos y este es diferente. El empezar esta aventura con una obra llamada “Mangoré”, según explicó, tiene que ver justamente con un acercamiento que tuvo en los últimos tiempos a la música clásica y también a meterse de lleno a investigar sobre Agustín Barrios.

“A Mangoré lo vengo estudiando no solo en cuanto a obra sino también a su vida. Formo parte de un grupo de investigación de la Universidad Federal de Goiás, de Goiânia, Brasil, compartiendo con estudiosos de la guitarra de diferentes países”, contó.

En este curso, según afirmó, le “sorprendió” cómo lo ven a Mangoré no solo como alguien importante artísticamente sino como un “latinoamericanista”. “Alejandro Bruzual, un investigador que representa a Venezuela, cuenta que Barrios creó la Escuela de Guitarra Clásica en Venezuela, o sea a Barrios lo aman allá”, ejemplificó.

Asimismo, remarcó que estos estudiosos “plantean que Barrios fue un latinoamericanista políticamente hablando porque en la época él dice: ‘yo voy a tocar mi música, pero mi música más latinoamericana’. Así que mi admiración se triplicó estando en ese grupo”, destacó.

“Entonces eso genera esta música que la inicié ya hace años inspirado en la guitarra tradicional; inspirado en Juan Cancio Barreto, Panchi Duarte, Kamba’i Echeverría”, recordó. Así empezó esta composición en pandemia pero se fue transformando y ahí apareció la presencia de Barrios para sellar una mezcla de influencias.

Pedro anticipó que la próxima obra saldrá este mes. “Todas las composiciones ya existían como bosquejos a excepción de ‘Mangoré’ que se finalizó una semana antes de entrar a grabar”, detalló.

Al respecto, contó que toda esta nueva etapa tiene más al trío componiendo en conjunto. “Esto fue realmente en grupo, fue soltar y ver qué podía sumar cada uno. Esa experiencia de componer juntos fue súper satisfactoria”, afirmó.

En esta etapa, a modo de anticipo, Pedro contó también que hicieron algo que no habían explorado antes, que fue componer en ritmo de rasguido doble. “En este disco no me importa más si la gente dice que no suena tradicional o no, yo quiero sonar a Pedro Martínez y yo siento así la música paraguaya y latinoamericana de la misma manera. Si te gusta todo bien y si no te gusta, todo bien también. Hoy yo como artista o líder del proyecto siento que eso pasó, para mí esto es un rasguido doble como yo lo siento y como lo hago. Pero sí hay un fundamento detrás de esto, no es que me hago del loco. Nosotros sabemos tocar música tradicional. Siento que estoy en un momento donde hay una madurez tanto mía como músico y compositor, y también una madurez del trío que se permeó naturalmente”, declaró.

Docencia e investigación

Pedro vio a todas las herramientas tecnológicas como aliadas para poder expandirse y compartir. Hoy en día tiene un canal de YouTube y una cuenta en Instagram donde comparte clases, tutoriales, y tiene además más de 400 alumnos de guitarra por todo el mundo.

En esta parte recordó a Berta Rojas como una persona que le ayudó a crecer y entender muchas cosas. “Ella fue una persona de una generosidad tremenda conmigo. Yo soy grato y trato de replicar mucho eso de ayudar a la gente. Intento replicar lo que ella hizo por mí y veo que estoy consiguiendo ayudar dentro de mis posibilidades. Creo que de eso se trata, de empujarle al otro, darle fuerza, ayudarle, tratar de hacer conexiones, porque en Paraguay ese es el problema. Berta habla mucho de tender puentes y sí que lo hizo. Eso me parece importante también entre músicos colegas, ayudar a tender puentes porque eso puede ayudarnos a construir algo más humano”, refirió.

Acerca de su labor investigativa, anticipó que a mediados de este año saldrá un libro donde propone una sistematización de los elementos estructurales tanto de la polca como la guarania, además de miradas y reflexiones histórico/sociales de la música, principalmente en dichos géneros. “Esta va a ser una súper conquista”, expresó sobre la obra que fue entregada ya en 2019. Fue un proyecto encomendado por el Instituto de Musicología de Paraguay que depende de la Casa de la Música, del Cabildo.

Sobrevivir en la nueva era

Martínez confirma que vive en esta era digital aferrado a sus valores. Piensa en plataformas como Spotify y asegura que son cosas “terribles para los artistas” y que el capitalismo le parece igualmente terrible.

“La gente te quiere decir: ‘entonces tenés un iPhone’ Pero ¿cómo hacés para vivir fuera del sistema en pleno 2022? Que tenga un iPhone no hace que ame el capitalismo, es un medio de subsistencia. Es una herramienta. Lo mismo pasa con las plataformas, si digo que soy antisistema no voy a sobrevivir en esto. Uno juega con ese modelo a partir de sus valores”, subrayó.

“A mí personalmente no me interesa si tengo o no muchas reproducciones en Spotify, porque también hay todo un tema atrás. A mí me sirve más YouTube porque creo más en la plataforma. Insisto en que es estar adentro pero jugando con el sistema a partir de tus valores. Somos seres humanos como cualquier otro y a veces se les pinta el glamour demás a los músicos, pero no funciona así, somos trabajadores. Aparte de eso hay que estar en un nivel de consciencia como ser humano, no ser absorbidos por esa máquina capitalista”, sentenció.

Entonces entre toda esta vorágine de proyectos ¿cómo se sostiene? Pedro resaltó que la terapia fue el camino para poder vivir en este contexto actual.

“Siento que no ha habido un año negativo nunca desde que salió Sonidos del Sur. Además en los últimos años tengo alta demanda laboral dentro de los otros ámbitos que cité. Estoy en un momento de mi vida de mucha plenitud. Poder pensar así dos años atrás era imposible. Todavía es un ejercicio para mí pero yo no festejo mis conquistas, no disfruto por una cuestión de que siempre estoy pensando en lo siguiente. Hay cosas que en 2022 me hicieron caer la ficha. No percibía mis esfuerzos de años y no estaba disfrutando. No estoy hablando de ganar mucho dinero pero vivo dignamente haciendo lo que hago. Hablo de otras conquistas sociales, profesionales, artísticas. Eso no sabía ver y la terapia me ayudó a ver, aceptar, disfrutar y lidiar con esa ansiedad de querer estar siempre para adelante. Eso es una conquista para mí y yo hoy disfruto. Lo mismo poder proyectarme con mi esposa, queremos ser padres. Siempre están todos los miedos que pueden existir pero lidiando con eso o viendo que en realidad no es todo tan catastrófico, y todo eso tiene que ver con terapia”.

Esto dice Pedro Martínez quien hoy por hoy disfruta sus días en España tomando clases y tocando gracias a una red de colegas que le tendieron la oportunidad. Allí estará hasta junio, a la espera también de que sigan saliendo los sencillos. “Estoy aprovechando las cosas lindas que la música me está dando. Siempre partiendo de Paraguay como base, pero estar acá es intentar abrir la cancha”, cerró.