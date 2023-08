La canasta mecánica

Fue un verdadero éxito luchar contra la maligna enfermedad contagiosa y contra mentes paranoicas que negaban la existencia de la pandemia y le daban manija a campañas anti vacuna, anti cuarentena, anti barbijo, etc. etc. etc. Así que, adiós Marito. Nunca tuve ni tengo expectativas ante ningún gobierno y nunca le deseo el mal.

Yendo a otro tema, Camilo Filártiga Callizo expresa en El Nacional, que Orlando Arévalo, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dice ganar G. 75 millones al mes como docente universitario y G. 100 millones por ingresos de una granja, tras haber declarado que tiene diez gallinas que le costaron G. 250 mil. Si todo esto no es un milagro, díganme qué es.Por otra parte, @elisachez7, dice en la red Twitter cué, Re ingeniería del gasto público será sí cortan el 80% del salario de Magnolia de Ovelar, esposa de Beto Ovelar, flamante directora jurídica de Itaipú, quien “gana” la módica suma de G. 100.000.000 y de todos sus compañeritos. Que tul señor Ministro de Economía? (Itaipu Recurso gen. del E.)

En ABC Color, en una entrevista que Hugo Ruiz Olazar hace a la Senadora de la ANR BLANCA OVELAR, quien fuera por dos veces ministra de educación revela que los oficialistas de su partido montaron una falacia para ganar votos y que ahora no saben cómo sacudirse de ella.

Fue y es así. Convencieron a madres y padres que había que rechazar la donación para merienda escolar de 38 millones de euros, porque la exigencia de la Unión Europea, a cambio de la donación exige homosexualizar a la niñez local.

Manipularon la confianza de progenitores haciéndoles creer ideas falsas, por ejemplo, que el Estado les quitaría la patria potestad a padres y madres. Eso no se puede hacer de ninguna forma porque violaría leyes del Código de la Niñez y Adolescencia. La Unión Europea declaró que no se impondrá ninguna medida que siempre se respetará la tradición local.

Además, si no se cumpliera algún punto de la agenda 2030, firmada por Horacio Cartes, ¿Qué haría la Unión Europea? ¿Enviaría tropas para “hacer cumplir la temidísima homosexualizacion” de la niñez paraguaya? Por favor dejen de inventar brujas que antes se quemaban bajo fe religiosa y hoy ya no, porque evolucionó nuestra mente. Pero hoy hay gente a cuyas criaturas no les hace falta alimentos en sus casas, por eso no les importa la niñez pobre, vulnerable, a la que dejan sin merienda escolar. No hay caso, cuando se ejerce el poder político, se impone una manera de contar la realidad.

