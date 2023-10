Una joven paraguaya entre gigantes informáticos

Emocionada, Diana Vicezar confirma su incorporación a la empresa fundada por Bill Gates, una corporación de renombre mundial que ostenta una posición sobresaliente en el ámbito informático y tecnológico.

En su rol actual, la paraguaya forma parte del equipo de “Identity & Network Access” (Identidad y Acceso a la Red), donde como pasante de gestión de productos se embarca en una diversidad de tareas diarias: colaboración con otros equipos para definir y establecer estrategias de productos, el análisis de datos y la recopilación de retroalimentación por parte de los usuarios para informar decisiones cruciales.

Su dedicación se extiende al trabajo conjunto con ingenieros y diseñadores para crear soluciones, todo ello mientras su proceso de aprendizaje y aplicación de habilidades continúa avanzando.

Su llegada a Microsoft implicó todo un proceso de postulación que duró cinco meses y a lo largo de este tiempo, la joven participó en varias entrevistas que buscaban evaluar sus conocimientos y experiencias, así como también su interés en el mundo tecnológico, algo que forma parte de su día a día desde hace mucho.

La llegada a Meta

Antes de Microsoft, Diana también estuvo en otro gigante informático, uno que se encuentra en nuestro día a día: Meta, de Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

Durante junio de 2022, la paraguaya se unió oficialmente a Meta como parte de su pasantía de 10 semanas en el área de diseño de productos, también conocido como “UX/UI”, un campo que la apasiona.

Como estudiante universitaria ya en los Estados Unidos (mediante una serie de postulaciones a becas y también haber estudiado inglés), presentó su solicitud para una pasantía ya en octubre de 2021 y luego de pasar por un riguroso proceso de entrevistas y protocolos, recibió la emocionante noticia en diciembre del mismo año, justo a tiempo para las festividades navideñas y celebrando también el hecho de que había sido seleccionada para unirse a Meta. Este momento marcó un hito significativo en su crecimiento tanto profesional como personal.

Dentro de la organización, Diana trabajó en el equipo de “Innovación Responsable” y contribuyó en distintos desarrollos internos de la empresa, siendo esto algo que le brindó la oportunidad de acumular invaluables experiencias y conocimientos en su área.

De Paraguay a Estados Unidos

Hace tan solo tres años Diana completó su bachillerato técnico en informática en el Colegio Nacional Asunción Escalada de Asunción. Luego recibió una beca completa para la carrera en Ciencias Cognitivas con énfasis en Ciencias de la Computación, junto con una especialización en Ciencias de Datos en el Pitzer College en Claremont, California.

La fascinación de esta joven paraguaya por la tecnología se originó cuando apenas tenía 9 años y le regalaron una computadora de escritorio que cambiaría el rumbo de su vida. A través de este dispositivo, dedicó innumerables horas a aprender de manera autodidacta sobre las infinitas posibilidades que ofrecía el mundo tecnológico, llevándola hasta formar parte de renombradas empresas a nivel global.

“A los nueve años no entendía los sacrificios que habían hecho mis padres para darme esa computadora; recién después de unos años supe que habían gastado todos sus ahorros para comprarla. Siempre confiaron en que aprender sobre la tecnología me iba a dar acceso a las oportunidades que lastimosamente ellos no pudieron acceder”, comparte.

Incluso, durante su etapa de estudiante secundaria y la adolescencia, Diana ya estaba diseñando y creando proyectos tecnológicos destinados a abordar desafíos sociales. Hasta tuvo la oportunidad de participar en una feria científica en Chile en 2018, aunque debido a limitaciones económicas, no pudo representar a nuestro país en esa ocasión. Pero esto no la desanimó en seguir persistiendo.

Por toda esta experiencia uno de sus objetivos al retornar al país es apoyar a jóvenes de escasos recursos y también ayudar a las comunidades vulnerables de nuestro país mediante su experiencia, conocimiento y también la implementación de la tecnología para que más jóvenes se sumen a este fascinante mundo que abre las puertas al futuro.