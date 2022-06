Compatriota pasante en Meta: “Llevo el nombre de Paraguay y voy a dejarlo en lo más alto posible”

Ya hace cuatro semanas que la paraguaya Diana Vicezar Torres (21) forma parte del gigante ‘Meta’ como una pasante por los próximos dos meses y medio en la sede central de esta firma, ubicada en Menlo Park, California, en los Estados Unidos.

Pero llegar hasta ahí definitivamente no fue una cuestión de poco tiempo, sino todo lo contrario, según comentó la joven a la redacción de ABC Color, buscando así que su historia llegue también a otros estudiantes que buscan salir adelante e incluso estudiar en el exterior.

Desde el colegio con la informática

Primero, para conocer a la compatriota, ella resaltó que su interés por la ciencia y el impacto de la tecnología en la sociedad fueron motivaciones para estudiar el bachillerato técnico en informática en el Colegio Nacional Asunción Escalada de la capital.

Culminados sus estudios secundarios en el 2018, todo el siguiente año, Diana comenzó una serie de postulaciones a distintas universidades de los Estados Unidos para continuar en ese país sus estudios, hasta que finalmente recibió la confirmación que recibió una beca completa para la carrera de Ciencias Cognitivas con énfasis en Ciencias de la Computación y también una especialización en Pitzer College en Claremont, California.

También mediante una beca en el año 2015 para estudiar inglés, ella ya fue familiarizándose con el idioma muy previamente a su viaje y con esto también instó a los jóvenes que deseen estudiar en EE.UU. que puedan ir accediendo a distintos cursos o también becas.

“Ahí abrí los ojos (con la beca para inglés), comencé a ver muchísimas oportunidades. Si alguien quiere venir a Estados Unidos sin saber el idioma, es algo muy complicado”, detalló.

Al respecto, Diana precisó que su familia no contaba con los recursos para costear el aprendizaje de este idioma, instando nuevamente a que los interesados busquen alternativas gratuitas o asistidas para continuar formándose.

Asimismo, la joven precisó que durante su época de estudiante en el colegio ya había comenzando a diseñar o construir proyectos y también desarrollar productos tecnológicos enfocados a la solución de problemas sociales, incluso hasta lograr una acreditación para representar al Paraguay en una Exposición de Ciencias que se celebró en Chile en el 2018, pero a la que lastimosamente no pudo asistir por la falta de recursos.

Pasantía en Meta

Desde el lunes 6 de junio que Diana oficialmente forma parte de “Meta” para su pasantía que va a durar 10 semanas, específicamente en el área de diseño de producto, también conocido como “UX/UI”, en la que ella está sumamente interesada.

Ya como estudiante universitaria, la paraguaya aplicó para una pasantía en la empresa de Mark Zuckerberg en octubre del 2021 y tras una larga una serie de entrevistas y protocolos, finalmente “como regalo de navidad” en diciembre del 2021 le confirmaron que formaría parte de Meta, dando inicio así un gran paso en su formación profesional y personal.

Sobre su trabajo ahí, Vicezar detalló que integra el equipo de “Innovación Responsable”, trabajando para una futura plataforma interna en la empresa y con ello acumulando vasta experiencia y conocimientos.

“Llevo el nombre de Paraguay y voy a dejarlo en lo más alto posible”, comentó emocionada la connacional, asegurando así que brindará lo máximo de sus capacidades durante su estadía en la empresa.

Volver al Paraguay

Continuando con su relato, la joven confirmó que uno de sus objetivos es trabajar en Estados Unidos al culminar sus estudios y luego retornar al Paraguay para aplicar los conocimientos que obtuvo allá, buscando con ello apoyar a los talentos de jóvenes de escasos recursos y comunidades vulnerables de nuestro país.

Por ejemplo, en Estados Unidos ya creó “Mapis”, que se trata de una plataforma de carrera para estudiantes internacionales de pregrado y posgrado en ese país. Aún se encuentra en una versión de “beta cerrada” (experimental) pero de igual manera esta ya va brindando ayuda a distintos estudiantes para ir aplicando a distintas pasantías o trabajos.

“No se rindan”

Finalmente, Diana brindó un mensaje a las estudiantes interesadas en la tecnología e informática, instando a ellas a que no se rindan o dejen de lado sus sueños netamente porque en su mayoría puede predominar la presencia de hombres en las aulas o también en puestos laborales relacionados.

“No se den por vencidas, no se rindan. Algunos compañeros te hacen sentir de menos pero es importante que no presten atención a lo que digan los demás porque necesitamos más representación femenina”, finalizó.