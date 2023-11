Los millones de un Picasso o un Monet

El monto resultó ser el segundo precio más alto alcanzado por este artista fallecido hace 50 años.

El cuadro de 1932 representa a una de las compañeras y musas de Picasso, la pintora francesa Marie-Thérèse Walter, y había sido estimado en más de 120 millones de dólares, según la casa de subastas.

El cuadro perteneció a la acaudalada neoyorquina Emily Fisher Landau, fallecida este año a los 102 años, y cuya colección de obras de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko y Andy Warhol también estaban previstas para subasta en dos veladas especiales en la sede de Sotheby’s en Manhattan. La casa de subastas, propiedad del multimillonario franco-israelí Patrick Drahi, espera vender solo la colección de Landau por más de 400 millones de dólares.

Marie-Thérèse Walter fue la “musa de oro” de Picasso, a la que conoció en 1927 en París, cuando estaba casado con la bailarina de ballet ruso-ucraniana Olga Jojlova. El cuadro colgaba en el salón de Landau en Manhattan, dijo Sotheby’s.

Otro Picasso de 1932 se vendió por 106 millones de dólares en Christie’s en 2010. La venta del miércoles 8 de noviembre por la noche fue la segunda más cara de la historia de Picasso (1881-1973), artista que cuenta ya con al menos seis cuadros que superan los 100 millones de dólares. Su récord histórico es Las mujeres de Argel (Versión O), con 179,4 millones de dólares. Este óleo sobre lienzo pintado en 1955 es la obra moderna más cara jamás vendida en una subasta. En ese momento era la subasta más cara de la historia, hasta que fue superada en noviembre de 2017 por Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, vendido en 450 millones de dólares, el récord mundial actual en el mercado del arte.

Nenúfares de Monet

Un óleo titulado Le bassin aux nymphéas (El estanque de nenúfares), de Claude Monet, parte de una larga serie sobre el tema de los nenúfares que el impresionista pintó entre 1920 y 1929, se convirtió también el pasado 9 de noviembre en la obra más cara vendida en la subasta de otoño que la casa Christie’s dedica al arte del siglo XX.

La obra de Monet, que ha estado cerca de medio siglo en manos de una sola familia, según los datos de Christie’s, se vendió por 74 millones de dólares (69,3 millones de euros). Es uno de los más de 200 óleos sobre el mismo tema de los nenúfares que obsesionó a Monet durante los últimos años de su vida –ahora distribuidos en numerosos museos y colecciones privadas–, en los que se manifiesta su maestría al jugar con la luz y sus reflejos en el agua estancada.

Cinco de las obras que salían a la venta superaron los 40 millones de dólares, y fueron las de Francis Bacon (Figure in mouvement, en 52,16 millones), Richard Diebenkorn (Recollections of a visit to Leningrad, en 46,41 millones), Rothko (Untitled, 46,14 millones) y Picasso (Femme endormie, 42,96 millones). Por encima de los veinte millones se vendieron obras de Paul Cézanne, René Magritte, Joan Mitchell y Arshile Gorky. En cualquier caso, ninguna de las obras se acercó a la que se vendió en Sotheby’s, al Picasso de los casi 140 millones de dólares que se convirtió en la pieza más cara vendida este año en subasta y el tercer cuadro más valioso nunca vendido del malagueño. (Fuente y fotos: Agencias AFP y EFE).