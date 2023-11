Sofía García, oro paraguayo allende fronteras

La joven compatriota Sofía García que compite en la Ladies Professional Golf Association (LPGA, por las siglas en inglés), una organización estadounidense para golfistas profesionales femeninas, no pudo ser parte de Odesur el año pasado porque se superponía con sus competencias profesionales. Pero este año afortunadamente el calendario le favoreció y pudo estar en la cita deportiva continental más grande, solo después de los Juegos Olímpicos.

Sofi comenta la emoción de ganar la medalla de oro y la responsabilidad que tuvo al representar a Paraguay en el Prince of Wales Country Club, donde se compitió en golf en Santiago 2023: “La verdad, es un honor de parte mía, no solo por el resultado obtenido, obviamente, sino porque estar en el Panamericano es un evento único que se realiza cada cuatro años. Realmente es un placer que el golf sea un deporte olímpico y vivir esa fiesta deportiva.

Nosotros asistimos a la clausura. Además, conocés otros deportes y a otros países”.

Agrega que, de repente, uno puede tener su carrera profesional, pero esta competencia sin dudas “trasciende a uno como atleta y, claro, destacando lo nacional. Siempre que uno viste la tricolor obviamente es un orgullo personal. No encuentro hasta ahora alguien que diga que no está orgulloso de representar a Paraguay, pero para mí, lo que más llevo en el corazón de lo que fue esa semana fueron experiencias únicas representando al país al lado de un equipo que conoce y valora lo que hacés”.

Superar adversidades

Pese a que tuvo varias adversidades, por sobre todo en su salud afectada por una gripe, Sofía supo lidiar y manejar desde el principio al final el liderato dentro del certamen: “De por sí, el torneo es complicado, cargado de muchas emociones. Es más, recuerdo que llegué un poco engripada a Chile; ahí hacía frío, lo cual no ayudaba mucho con el equipamiento. Y con eso, uno debía cuidar la logística yendo al certamen; además, te cuento… yo soy una jugadora que viene de atrás y de repente comienzo a liderar el primer día y claramente ya entrás con pensamientos futuristas. Pero me dije NO, hay que regresar al presente, realizar los deberes día a día. Y no hablemos de las rivales, que tenían un muy buen nivel y podían fácilmente acortar la distancia.

Lo más difícil y más importante que me tocó hacer fue tomar cada día por sí mismo, hacer los deberes como corresponde y mantenerme en el juego. De repente, cuando una recibe la presión del rival, se tienta a jugar como él, hacer cosas raras, como, por ejemplo, tiros que no estaban planificados. Pero es importante mantener la paciencia dentro del campo y esperar a que los resultados sean favorables”.

Cuadro de honor

Con este hecho, Sofía Linette García Peralta ingresa al cuadro de honor de golfistas guaraníes que representan a nuestro país, entre ellos Carlos Franco, Fabrizio Zanotti y Julieta Granada. Estos grandes profesionales se manifestaron tras el logro de Sofi y la llenaron de elogios, lo que ella valora mucho: “Estuve sorprendida de alguna manera porque los Panamericanos eran un sueño personal. Uno no se da cuenta de lo grande que es Fabri (Zanotti), quien ya lo vivió al ganar el oro en Lima 2019. Él ya entiende lo que es ganar un torneo como este, ponerse la camiseta y poder concretar las cosas.

Luego está Carlos (Franco), quien representó a Paraguay todo el tiempo, y creo también haber sentido llevarse grandes logros y saber que contás con otra caja con más cambios para poder dar más, solo lo mejor, como sucedió esta semana.

Y lo de Julieta –no hace falta decirlo– tiene un inmejorable currículum extremadamente amplio. Ella ha jugado Panamericanos y conquistado medallas y ahora afortunadamente forma parte de mi equipo de coach. De ellos tres he recibido, por decirlo así, esa empatía de lo que uno está viviendo y también ver que otro paraguayo está triunfando no solamente en el golf, porque vimos en los demás deportes que llevaron medallas lo felices que nos pone; es una mezcla de cosas que recibí de ellos y lo cual considero como un legado mío que ellos están viendo”.

Mujeres en el golf

Sobre la incursión de las mujeres jóvenes en el golf nacional que se proyecten a lo internacional, comenta: “Creo que hay chicas que están viniendo, de repente tal vez no con la misma intensidad y dominante momento como los que tuvimos dos o tres años nosotras, que fue así por la cantidad de personas. Pero cada vez veo más chicas compitiendo en Paraguay.

Sería fácil esperar que lleguen los buenos resultados como también lo veo entre los hombres, hay una camada de chicos que está dando de qué hablar, como el caso de Erich (Fortlage), que formó parte del equipo nacional. Ver a los de la camada de mi hermano (12 años) me pone contenta porque se nota que el golf sigue creciendo en nuestro país. Esperemos que el trabajo de Fabri, Carlos, Julieta y yo siga abriendo puertas, y que ellos sueñen más grande con la esperanza de la proyección de nuestro deporte”.

Sin parar

El ritmo de Sofi sigue acelerando debido a sus próximas competencias que le den más puntos para mejorar su posición en el ranking y con ello poder llegar a los Juegos Olímpicos del próximo año en París, Francia. “Ahora debo ir a jugar una clasificación, cuento con una membresía de la LPGA para el próximo año, pero en este momento no me daría paso a tantos torneos, por ello juego la clasificación para mejorar en la categoría. De cualquier manera, estaré por Estados Unidos en el 2024 para buscar los puntos que me lleven a los Juegos Olímpicos de París.

Actualmente, me encuentro en el puesto 527; si el ranking fuese hoy, se cerraría en 330, y por eso debo acortar distancia en los próximos torneos. Arranco a partir de marzo.

Del pasatiempo a la profesión

Varios deportistas tienen su forma particular de disfrutar sus días libres y contar con otros pasatiempos que los alejen o distraigan de lo que es su disciplina en particular. Al respecto, Sofi comentó: “Existe una inconsistencia en mi vida (risas), en el sentido de que el deporte me lleva de aquí para allá. Pero cuando regreso a Paraguay, para mí es muy importante ese tiempo con la familia, no solo con mis papás, que obviamente son mi primer círculo, sino también con la familia extendida, los asados y salidas con los primos, que de repente ya no son tantos, ya que somos adultos, pero de todos modos siempre trato de tener esa conexión con la familia”.

“Julieta (Granada) me dice que es mala influencia al estar tirando hacia el pickleball. Creo que trataré de bajar las revoluciones, es algo que me gusta, pero sabemos que el deporte exige disciplina y también incide en lo físico”, dice.

A criterio de Sofi, el golf ha abierto las puertas a todo tipo de deportistas y muchos se convirtieron en grandes figuras en una amplia diversidad de talento. “Por experiencia digo que el golf ni estaba en mi radar hasta que empecé a jugarlo después de haber pasado por otras disciplinas. Es cuestión de probar, yo lo hice y me quedé acá.

No perdés nada con animarte a entrar. Les aliento a que se acerquen a algún deporte. Si es el golf, mucho mejor, pero con elegir cualquiera ya incide porque es algo que te va formando. Por ello, estoy muy agradecida de lo que hasta ahora he obtenido mediante esta carrera. Así que hago una invitación grande a todos aquellos que están dudando y tengan curiosidad de este bello deporte”.

Tras la conquista de la presea dorada en la capital trasandina, la compatriota recibió mensajes de todas partes, desde su familia y seres queridos hasta fanáticos que siguen su trayectoria: “Estoy muy agradecida con todos los que me escribieron y me escriben, desde mi casa, mi familia, los amigos de mi mamá o papá que saben, de la iglesia, de todas partes, de la universidad de Estados Unidos recibo apoyo con mensajes positivos.

Estoy siempre agradecida con todos los mensajes, a veces no puedo responder a todos, pero leo todo y creo que eso también es muy importante en la carrera de un atleta”.

Por David Rolón - @fdavidrolon