Centennials desafían a la educación tradicional

Existe, como nunca antes, una brecha generacional que afecta con fuerza la competencia comunicativa que pudieran poseer los profesores para intercambiar con sus estudiantes centennials y cumplir su papel de formadores dentro de la sociedad.

Para la Lic. Lourdes Sanabria, psicóloga, la globalización impone a la educación, el reto de reinventar los conceptos que la sustentan y los escenarios en que se produce el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico acelerado, donde cambia el rol del docente, este tiene que ser en la actual coyuntura un productor de conocimiento y un profesional capaz de convertir grandes volúmenes de información en conocimiento útil.

Saber quiénes son los centennials es la premisa básica para entender el fenómeno. “Debemos partir de esta pregunta básica para comprender los significados detrás de esta denominación, y cómo logramos ir más allá de este nombre. Y de allí llegar a preguntas más profundas como: qué piensan, cómo se configuran, y los desafíos que tienen en cuanto a la educación”, explica la Lic. Lourdes Sanabria.

“Los centennials están con nosotros. Son nuestros hijos, alumnos, etc. Algunos autores consideran que son los nacidos a partir de 1997. Se trata de personas que aún se encuentran en proceso de formación y crecimiento. Sus cerebros aún no han terminado de formarse; por ello es primordial tener en cuenta que la manera como se definan no puede entenderse como una verdad inamovible, pues todavía les falta pasar por momentos y situaciones de coyuntura que los influencie en ese proceso de su construcción personal”, explica.

Sanabria apunta a una cuestión básica que define el punto de inflexión en la construcción de las futuras sociedades a partir de la educación de los centennials aduciendo que estos se encuentran estrechamente relacionados con la herencia de la revolución tecnológica, por eso se hace alusión a “nativos digitales”.

A partir de esta clarificación, estamos ante la evidencia de que la transformación ha permeado los modelos de educación, la forma de ver y pensar en el mundo. Uno de los grandes desafíos con los cuales se topa la educación a chicos centennials es educarles en actividades que inciten sus capacidades escolares y personales, promoviendo herramientas de interacción social y fortaleciendo los valores en el entorno en el cual se desenvuelven.

También se puede observar cómo los modelos actuales no se ajustan muchas veces a las demandas actuales ni están articulados con lo que las empresas les exigen una vez que se vinculan al mercado laboral.

“Los centennials no han pasado por la odisea de la espera, están configurados para lo inmediato. No esperan días para continuar viendo una novela o capítulo, no esperan a que pasen sus canciones en la radio. Cuestiones muy comunes para otras generaciones.

En este universo en el que habitan basta con un clic y guglear para disipar dudas”, enfatiza la psicóloga.

¿Cómo se configuran los centennials?

Los objetos tecnológicos como el celular, las consolas de juego, el computador, la tablet, y sus accesorios les permiten exaltar su personalidad ante su grupo social. Y en lo digital, son importantes los likes, los seguidores o los views, dado que a través de estos se pueden tener ganancias, no necesariamente económicas, también de bienestar.

El reconocimiento social, distinguirse y tener estatus a través del aumento de número de seguidores o likes en cada publicación se perciben como una manera de satisfacer sus necesidades sociales.

Centennials y la educación

La posibilidad de tener internet 24/7 en sus vidas les ha brindado la capacidad de conocer y aprender de cualquier tema que sea de su interés. Esto ha permitido que su relacionamiento con el mundo y las tendencias globales sea cada vez mayor, pues están siempre hiperconectados. La educación y el aprendizaje varían, y se capitalizan alrededor de plataformas que se adaptan a sus necesidades.

Las nuevas generaciones abogan por modelos de aprendizaje centrados en el estudiante que les incite a querer aprender, porque eso les va a cualificar para el futuro.

Claves para la educación <i>centennial</i>

Los centennials se caracterizan por ser nativos digitales; crecieron en un mundo donde el acceso a la información y la tecnología es casi ilimitado.

Son adeptos a multitareas digitales, prefieren el aprendizaje visual e interactivo y valoran la flexibilidad y autonomía en su educación.

Además, están profundamente comprometidos con causas sociales y esperan que sus instituciones educativas reflejen esos valores.

El primer día de clases para un estudiante centennial no solo marca el comienzo de un nuevo año académico, sino también la oportunidad de interactuar con una institución que, en muchos casos, está en proceso de adaptarse a las demandas de esta generación.

Desde el primer momento, los centennials esperan que la tecnología sea una parte integral de su aprendizaje.

Esto incluye no solo el acceso a computadoras y otros dispositivos, sino también a plataformas de aprendizaje en línea, realidad aumentada y virtual, y herramientas de colaboración digital.

El desafío para las instituciones educativas es proporcionar estas tecnologías de manera inclusiva y accesible para todos los estudiantes.

Métodos innovadores

El modelo tradicional de enseñanza frontal ya no es suficiente para mantener el interés y la participación de esta generación. Los centennials prefieren un aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y el uso de recursos multimedia. Esto requiere una reimaginación de las estrategias pedagógicas que promueva un ambiente de aprendizaje más interactivo e involucrativo.

La flexibilidad es clave para los centennials. Esperan poder personalizar su educación en términos de qué, cómo y cuándo aprender. Esto pone de relieve la importancia de ofrecer opciones de aprendizaje en línea, híbridas y autodirigidas que permitan a los estudiantes seguir su propio camino a su propio ritmo.

“El bienestar emocional y mental es una prioridad para los centennials. El primer día de clases puede ser abrumador, y esperan encontrar un sistema de apoyo en su institución educativa que aborde no solo sus necesidades académicas, sino también las emocionales. Los programas de orientación, consejería y actividades que promueven la salud mental son esenciales”, finaliza la psicóloga Lourdes Sanabria.