Diego Topa: “Recibo puro amor”

“Va a ser hermoso poder reencontrarnos con la familia”, expresa Diego Topa durante un viaje relámpago a Asunción para promocionar Topa, en vivo, el espectáculo que pondrá en escena los próximos 1 y 2 de junio en el Teatro Latino. En esta puesta musical, con un formato más cercano a un concierto que a una obra de teatro, el artista promete un amplio recorrido por toda su carrera, principalmente vinculada a los programas televisivos de Disney.

“Hace muchos años que trabajo para los más chiquititos y amo hacerlo cada vez más. Muchos chicos me siguen desde Junior Express, desde Topa y Muni, y obviamente ahora también me siguen por todo lo que vengo haciendo con El Viajero, con mi relanzamiento del canal de YouTube”, comenta al agregar que además interpretará temas del álbum que publicó hace muy poco junto a Luli Pampín.

En cuanto al show, asegura que se trata de un espectáculo “para toda la familia y para todas las generaciones”, ya que sostiene que “lo van a pasar bien los grandes y los más chiquititos, es de 0 a 99. Estoy contento de poder hacer este show que es una fiesta, realmente, desde que empieza hasta que termina”.

Para Topa este espectáculo permitirá al público adentrarse un poco más “en el backstage”, ya que contará detalles acerca de sus canciones y también estará muy abierto a la participación de la gente con importante despliegue de vestuario y recursos visuales.

Mitai, su público más exigente

Topa llegará a Paraguay con un equipo de 13 personas, entre ellas su hija Mitai, a la que considera su público más exigente. El nombre de la niña fue inspirado en el término guaraní mitã'i y si bien sabe que esta palabra es utilizada en referencia a los niños, para él Mitai “es ella y es lo más lindo que hay”.

“Me cambió la vida en todo sentido, le dio sentido a todo, a mi carrera, a mi vida, a mi familia, a mis amigos”, refiere acerca de la niña de 4 años.

También afirma que hoy entiende mucho más a las mamás y a los papás. “Entiendo que son el tesoro más hermoso que tenemos, que uno da la vida por ellos, y aunque uno no tenga, por ahí, un peso para comer, lo dejás todo por ellos y lo único que hacés es verlos reír, sonreír. Por eso les digo que este show va a ser muy especial, porque realmente voy a generar un recuerdo hermoso para toda la vida”, remarca.

Asegura que en cada lugar la experiencia es mágica y que hoy, como papá, entiende la importancia de ver la alegría de los niños, el disfrutar y pasarla lindo. Y que después de las funciones, recibe esa devolución de la gente a través de las redes sociales.

¿Cómo disfruta Mitai de los shows de Topa? El artista aseguró que su hija a veces tiene ganas de estar abajo del escenario y disfrutar como una espectadora más, pero otras veces queda a un costado de escena ayudando con los cambios de vestuario. “Se hizo muy amiga de todos los bailarines, así que está a full con todos. Se produce, se maquilla, el fruto no cayó muy lejos del árbol, está por ahí”, comenta entre risas.

Diego Topa sostuvo que además aprovecha para probar nuevos materiales con Mitai. “Se vuelve loca, todo me aprueba, las canciones, y me pregunta. Me encanta que ella sea un tester”, dice al mostrar su ansiedad porque Mitai pueda conocer Paraguay y disfrutar de la comida local, como la chipa y la sopa paraguaya.

El artista también recuerda con cariño a Raquel González, una compatriota que se encargaba de hacer todas las caracterizaciones de Junior Express y que actualmente reside en España.

Buscar el equilibrio

Si bien hoy Topa está apostando a potenciar su canal de YouTube con nuevas canciones y videos, desde su experiencia como padre también se muestra preocupado por el vínculo entre los niños y la tecnología.

“Hay que buscarle un equilibrio, porque vos tampoco le podés prohibir. Sí, a los más chiquititos, por una cuestión de que su cerebro se está formando y la información de una tablet, de una pantalla es muy fuerte”, expresa.

Afirma que siempre está acompañado por gente especializada, que también lo aconsejó con su hija como papá, y asegura que aprendió un montón acerca de cómo hay que acompañar, la cantidad de tiempo recomendado por día a partir de los dos años de edad.

“Yo trato de cuidar eso en YouTube, en los videos que hago, que sean canciones que tengan algo para contar y que además tengan un mensaje, que no sean solamente un cocoliche de cosas solamente para llamarles la atención. Cada colorimetría está estudiada, pensada para qué, cómo lo voy a contar y que además de eso tenga un mensaje. Así en todo”, sostuvo.

El artista acaba de volver de Italia, donde grabó su nuevo álbum, que saldrá en septiembre, bien enfocado en la primera infancia. “Disney me dio una popularidad enorme de llegar a millones y millones de hogares que a veces ni sé a dónde llega. Recibo puro amor”, concluye.

Más info:

Las funciones de Topa, en vivo serán el próximo sábado 1 y el domingo 2 a las 18:00 en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). Entradas en la Red UTS.