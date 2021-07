Dinavisa no habilita planta de US$ 3,5 millones

Cuando se habla del cannabis surge la consulta sobre la posibilidad de su utilización en forma medicinal, y es que existen estudios de que algunos de sus componentes pueden ser utilizados en la lucha contra el Alzheimer o la epilepsia, por solo citar algunas enfermedades. Marcelo Demp, directivo de Healthy Grains, aprovechó la oportunidad para denunciar que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) les ha autorizado a construir la planta para la extracción de cannabinoides, pero que al final no les está habilitando para operar. “Son US$ 3,5 millones que están parados hace 2 años, y no aprovechar esta ventaja representa un perjuicio incalculable, a nivel país estamos hablando de cientos de millones de dólares que se podrían estar industrializando al mundo, porque los extractos que podamos producir ahí se pueden usar en todas las industrias que ya existen en Paraguay agregando el CBD (cannabidiol), y exportando al mundo con un costo de materia prima muy baja”, dijo Demp.