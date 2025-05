Los tres temas imprescindibles de Lou Reed según Sergio Ferreira

Realmente, prefiero hablar de álbumes preferidos de Lou Reed como Songs for Drella, que hizo con John Cale y que le dedicó a Andy Warhol, o esa gran obra que es New York, y ni qué decir de Rock N Roll Animal y de Transformer. Pero para mencionar solo tres temas, cito «I Wanna Be Black», del disco Street Hassle (1978), la respuesta que dio al punk, por entonces muy nuevo; «Like a Possum», una oda de 18 minutos de distorsión, del álbum Ecstasy (2000); y «Take a Walk to the Wild Side», tema que siempre tomé como una invitación a descubrir una vida más arriesgada e interesante.

Sergio Ferreira, periodista dedicado principalmente al campo musical y cinematográfico, es conocido sobre todo por sus artículos como crítico de rock del diario ABC Color.