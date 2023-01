Caída y levantamiento de un escritor universal

Oscar Wilde lo perdió todo. En primer lugar su libertad, que es un bien preciado, sin lugar a dudas. También su biblioteca, que era su fuente de investigación y de placer. Escribe así Wilde: “De no haberme podido exigir tu padre el pago de tus gastos, tú, demasiado lo sé, siempre compasivo tratándose solo de palabras, hubieras sentido lástima por la pérdida completa de mi biblioteca, pérdida irreparable para un escritor, y la más desoladora de todas mis pérdidas materiales”.

Como si todo eso no fuera suficiente, debió afrontar la idea del suicidio. Su esposa, traspasada por los excesivos disgustos murió. Y cuán insoportables se le hacían los días a Wilde sin la compañía de sus hijos, sobre todo de su amado Cyril.

Oscar analizó en su carta (tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo) la relación que significó su estrepitosa caída social y encontró que mucha culpa de ello la tuvo Alfred, por obrar con tanta ligereza y excesivo egoísmo.

En las páginas de De profundis uno puede ver la soledad absoluta de un hombre, de un artista, que tuvo que aferrarse a los recuerdos para no terminar enloqueciendo, aunque los recuerdos poseían un sabor más que amargo, ciertamente. No hay máscaras, recursos literarios ni ornamentaciones en su carta, sino sinceridad absoluta, lo que da un valor testimonial de gran peso a la misma.

Es notoria su obsesión en torno a Lord Alfred Douglas. Escudriñó todo cuanto lo unió a él. Analizó sus sentimientos a la luz de la desgracia propia y los encontró vacíos, simples y egoístas. Así se lee en un párrafo: “Cada uno de nosotros tiene reservado su destino. A ti te ha tocado el de la libertad, los placeres, las diversiones y el bienestar; a mí el de la vergüenza pública, la larga reclusión en un calabozo, la miseria, la ruina y el deshonor, y sin embargo yo no lo merecía en nada”.

Y yo me digo que se “comprende” que los pensamientos de Oscar Wilde vayan reiteradamente hacia el causante de sus males, según se desprende de la lectura de De profundis.

El genial escritor conoció hasta dónde llegó el egoísmo de la gente, la manipulación que las personas hacían a los indefensos, la morbosidad, la humillación pública, las burlas del populacho, la actuación vergonzosa de los abogados, que, por dinero, estaban dispuestos a vender sus almas al mismo diablo.

Llegó a sentir el sufrimiento en una expresión muy elevada Wilde.

En fin, cómo cambiaron su visión del mundo, ciertamente, aquellos horribles años en prisión.

Cristo empezó a manifestarse de una manera personal en su espíritu, sin embargo. He aquí el modo en que se reveló en Oscar el hijo de Dios: “Me puse de rodillas, incliné la cabeza, lloré y dije: ‘El cuerpo de un niño es como el cuerpo del Señor; ya no soy digno de ninguno de ellos’. Y ese momento fue sin duda el que me salvó. En ese momento comprendí que solo me restaba aceptarlo todo. Y desde entonces, por extraño que parezca, soy feliz pues he llegado hasta el fondo de mi alma. Al entrar en contacto con el alma, uno se vuelve otra vez niño, y esto es lo que uno ha de ser, según las palabras de Cristo”.

POESÍA PARAGUAYA

Hoy bajas por la carretera y yo te escucho cómo cantas; vuelan pájaros de tus hombros, vuelan gramillas de tus faldas; en las colinas de tus senos se aventan las oscuras gramas, y se ve en el trasluz del horizonte que se disipa ya la madrugada. Tú sales a mirar la noche, a trajinar por las llanadas, desprendes el cabello al aire y la humedad se te rezaga bajo los pies, entre las piedras, elemental y sofocada, y yo te aguardo porque sé que traes los ojos limpios de esperar el alba. Necesitas la noche. Sube su penumbra por tus espaldas, tomas olor a los tomillos, desnuda entre las hierbas agrias, verdes se quedan tus hoyuelos, florecen verdes tus pestañas, y vuelves como un árbol caminante, como raíz nutrida y fecundada. Por las colinas de tus senos se aventan las oscuras gramas. Tú necesitas de la noche, de los montes y las bajadas. Pones la mano entre la tierra, quedas de pronto ensimismada, y luego vegetal, verde y sereno, tu rostro se ilumina en la mañana.

Elvio Romero