Eusebio Pérez, editor del ‘Viaje nocturno’

Se acaba de reeditar en Asunción la primera novela paraguaya, Viaje nocturno de Gualberto ó recuerdos y reflexiones de un ausente, por iniciativa de editorial Servilibro y la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP). En 1988, una edición facsimilar apareció, junto con los Apuntes biográficos de un Coronel, en volumen publicado por la Fundación Cultural Republicana.

La edición original del libro de Centurión data de 1877 y fue publicada en la ciudad de Nueva York. No apareció bajo el nombre de su autor, prefiriendo este el uso de un seudónimo de relativa transparencia –«El Paraguayo: J. C. Roenicut y Zenitram»–. En la portada, la casa editorial se presenta como «Imprenta de E. Pérez, 40 y 42 Broadway». De la misma, nada se conoce excepto por esos detalles autorreferenciales. ¿Quién fue «E. Pérez»? ¿De qué modo estaba relacionado con Centurión? Tales incógnitas no han sido dilucidadas antes de la publicación del presente artículo.

La saga de la edición prínceps del Viaje nocturno… comienza décadas antes de su publicación. Hacia 1855, Stephen Hallet, impresor estadounidense, sienta plaza en Nueva York luego de laborar por muchos años en la Argentina. Inicia sus labores neoyorquinas con la publicación de un folleto, el Llamamiento de la isla de Cuba a la nación española, de Cristóbal F. Madan. Ni el idioma ni el tema son nuevos en la ciudad: Nueva York posee ya por entonces sustancial tradición editorial en lengua española, y la situación cubana es, a menudo, motivo de análisis público.

En algún momento de su carrera en América Latina, Hallet entra en contacto con un colega editor, el venezolano Manuel María Zarzamendi. Zarzamendi se ha forjado un nombre en Caracas, donde posee una imprenta. A principios de la década de los sesenta, se radica en Nueva York para colaborar con Hallet en calidad de corrector e impresor. Luego de la muerte de Hallet, acaecida en septiembre de 1866, Zarzamendi se hace cargo de su imprenta. Hacia 1871, ha establecido su taller en el No. 40-42, Broadway, un amplio edificio comercial.

De 1870 a 1873, Zarzamendi colabora estrechamente con el cubano Néstor Ponce de León y Laguardia. Ponce de León ha arribado a Nueva York en 1868, a raíz del éxodo de inicios de la Guerra de los Diez Años. Abogado de profesión y miembro de una familia de ilustrados antecedentes, funda en 1870 una librería y papelería en el No. 23 de Union Square. Igual que la mayor parte de sus allegados y amigos en el exilio, Ponce de León labora apasionadamente a favor de la independencia de Cuba. Ello se comprueba al considerar las publicaciones que efectúa por intermedio de Zarzamendi, incluyendo el esencial The Book of Blood, detallada recopilación de las víctimas de la represión española en Cuba.

En 1873, Zarzamendi abandona Nueva York para radicarse en México, país donde continuará su carrera como impresor y editor hasta su muerte. Como antes ocurriese con Hallet, Ponce de León se convierte en su sucesor, tomando a su cargo los equipos y oficina del No. 40-42 Broadway. Da allí continuación a su librería y a sus labores editoriales, al reeditar tanto los libros que ha publicado bajo el sello de Zarzamendi, como buen número de títulos nuevos. Muchos de ellos serán dedicados a su patria, en una serie que se inicia tempranamente con La República de Cuba, de Antonio Zambrana.

En el segundo lustro de la década de los setenta, otro impresor con intereses cubanos aparece también en el No. 40-42 Broadway. Cuatro publicaciones citan como origen la imprenta de «E. Pérez», en esa dirección, incluyendo el drama El Moctezuma, de Joaquín María Pérez, editado en 1877 y basado en la participación de Leoncio Prado en los esfuerzos independentistas cubanos, y el reglamento de la Logia Carlos Manuel de Céspedes, editado en 1879. Tanto la dirección de la imprenta como el carácter de sus publicaciones demuestran un vínculo entre el misterioso «E. Pérez» y Néstor Ponce de León. Ello se comprueba al considerar que entre los allegados de este último se halla un compatriota de nombre Eusebio Pérez, de profesión impresor, quien probablemente trabaja en su imprenta y, esporádicamente, edita allí bajo sello propio.

El vínculo entre Juan Crisóstomo Centurión y la casa editorial de Ponce de León se deriva sin duda de sus lazos de familia. En febrero de 1871, en Surrey, Inglaterra, Centurión contrae matrimonio con María Concepción de Zayas y Hechavarría, nativa de Cuba e hija de José María de Zayas-Zamudio y Hechavarría y de María de la Concepción de Hechavarría y Martí. María Concepción está emparentada con varias de las familias que conforman los círculos en los que se hallaban activos Ponce de León y Pérez. En tal contexto, la identificación de Eusebio Pérez como el editor del Viaje nocturno deja vislumbrar las posibles razones que tuvo Centurión para publicar su libro en Nueva York.

