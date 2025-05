GAME OVER, AMIGOS. DESCANSEN EN PUNK

Tommy Ramone, nacido como Tamás Erdélyi en Budapest, Hungría, el 29 de enero de 1949, uno de los cuatro miembros fundadores, baterista desde 1974 hasta 1978 y productor y manager de The Ramones, ha muerto en su casa del barrio neoyorquino de Queens, de un cáncer en los conductos biliares, el pasado viernes 11 de julio del 2014, el año en que se cumplen cuatro décadas del debut en 1974 de The Ramones en el CBGB de Nueva York. El último de los cuatro. Que (no) descansen en punk.

Dee Dee Ramone, nacido como Douglas Glenn Colvin en Fort Lee, Virginia, el 18 de septiembre de 1951, uno de los cuatro miembros fundadores y el bajista, además del letrista y compositor más prolífico del grupo, murió en su departamento de Hollywood, California, a consecuencia de una sobredosis de heroína, el 5 de junio del 2002, a los 50 años de edad. One-Two-Three-Four!

Johnny Ramone, nacido como John William Cummings en Nueva York el 8 de octubre de 1948, uno de los cuatro fundadores y guitarrista de Ramones desde el primer concierto del grupo en el club CBGB, hace este año cuatro décadas, en 1974, hasta el concierto final de 1996, murió mientras dormía en su casa de Los Ángeles, California, a causa de un cáncer de próstata, durante la madrugada del 15 de septiembre del 2004, a los 55 años. Adiós amigos!

Joey Ramone, nacido como Jeffrey Ross Hyman en Nueva York el 19 de mayo de 1951, uno de los fundadores y vocalista de Ramones desde su creación en 1974 hasta su disolución en 1996, murió de un linfoma en el Presbyterian Hospital de Nueva York el 15 de abril de 2001, a los 49 años. Don’t Worry About Him!

