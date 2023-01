La vida en tiempos de guerra

Perdón = Acción de perdonar. Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente (RAE).

¿Se puede perdonar todo? ¿La pedofilia se puede perdonar?

O incluso, antes que perdonarlas, tratándose de ciertas situaciones en extremo traumáticas, ¿no es mejor olvidarlas? ¿O quizá trocarlas en alguna otra cosa? ¿En algún otro recuerdo que mejore la convivencia de los humanos sobre el planeta?

En esta película, Tod Solondz –director norteamericano de origen judío que en su juventud aspiró a ser rabino–, a través de sus personajes –un niño, una madre y un padre pedófilo que acaba de cumplir su condena carcelaria por haber abusado del compañerito de colegio de su hijo–, se hace estas preguntas y otras más.

–Definitivamente, no es para cualquiera –me dice, rascándose la blanca barba el Tío Gervasio, al tiempo que se acomoda su sombrerito de pesca azul.

–Coincido contigo: no es para cualquiera –acoto.

–Te cuento: Todd Solondz le dijo en 2010 a Positif, una publicación francesa, que la pedofilia en sus pelis es una metáfora, que no la defiende ni la ataca, que es la marca del ostracismo y del repudio extremo hoy día, por un lado, y que al mismo tiempo, por otro, es objeto de adoración.

–…Uummm, es interesante saber eso. Al hablar de «ostracismo», quiere decir que es un tema tabú, oculto, que no se habla de él en nuestra sociedad; ¿verdad, tío?

–Asé mesmo, y como todos los temas sociales tabús, es un tema al cual vamos a referirnos siempre, en esta sección del Cooltural, porque aquello de lo que no se habla, daña.

–Con respeto siempre –agrego.

–Clarinetes.

–Por otra parte, te menciono que este film antes era conocido como Perdón (Forgiveness), y dicen que dicen que dijo Solondz en Cannes que esta peli es compañera de otras dos: Felicidad (Happiness, de 1988) y Bienvenido a la Casa de Muñecas (Welcome to the Dollhouse, de 1995)…

–E’a, una especie de trilogía loo pio es ra’e. ¡Contame más del universo Solondz, por favor!

–En próximos domingos, en próximos domingos…

–Oki…

–Dejamos acá…

–Yo creo que sí.

–¿Algo que agregar?

–…Ummm, buen domingo para todxs.

–Esa onda, firmo y te alcanzo abajo; dicen que acá a la vuelta han abierto un nuevo restaurant vegano.

–Vale, lo busco y te espero ahí. ¡Chaucitas!

<b>Ficha Técnica</b>

Título original: Life During Wartime

Año: 2009

Duración: 96 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Tod Solondz

Guión: Tod Solondz

Fotografía: Edward Lachman

Reparto: Shirley Henderson, Ciarán Hinds, Michael Lerner, Chris Marquette, Charlotte Rampling, Paul Reubens, Ally Sheedy, Renee Taylor, Michael Kennet Williams, Dylan Riley Snyder.

