El Banco Mundial se equivoca en mantener los programas sociales

Sólo hasta el año pasado, el financiamiento del grupo del BM para la cartera de protección social y empleo alcanzó un monto de más de US$ 18 mil millones. Si bien se alega al respecto que los llamados sistemas de protección social no solo ofrecen asistencia y seguros para los pobres y vulnerables, sino también como un vínculo para vincularlos al empleo, finalmente el BM quiere ir más lejos. Propone a los gobiernos y de ahí a los políticos y técnicos –siempre interesados en captar más recursos para estos programas– que estas medidas, en especial de transferencia monetaria, no solo se intensifiquen cuidando su eficacia sino que también deben permanecer como una política de todo tiempo.

De que se deben cuidar sobre su eficacia estamos de acuerdo, pues por lo general estas medidas son lamentablemente una manera de hacer caridad con el dinero ajeno, cuestión que por aquí en nuestro país resulta muy común.

Además, no se trata de no ayudar a los más pobres y vulnerables, como si uno fuera una persona desinteresada con el devenir de su prójimo. Por el contrario, hay sectores que realmente son de extrema pobreza, precisamente debido a que el Estado y sus respectivos gobiernos ni tan siquiera les provee agua potable y puestos de salud en categoría de prevención de enfermedades.

Igual ocurre con la seguridad

Existen barrios y sectores geográficos del país donde campean la criminalidad y la “ley del más fuerte” precisamente por la ausencia de lo que sí y definitivamente sí debería el orden público encontrarse presente. Pero no ocurre de ese modo por una falla del Estado. La dinámica propia de su actuación discrecional y hasta arbitraria termina por disponer del dinero de los contribuyentes de modo despilfarrador y corrupto hasta el más alto grado que erosiona las instituciones.

De manera que si hablamos de velar por los intereses de las familias pobres bien se haría en primer lugar en hacer valer el principio de contra prestación establecido en la misma supremacía constitucional. La vulnerabilidad y la pobreza se mantienen en nuestro país por la autoría y complicidad de un Estado central y de gobiernos descentralizados, pues sus dirigentes en todos estos años no han hecho más que mantener cautivos a los más vulnerables para que así los gobernantes tengan a su disposición y antojo una clientela que demanda servicios básicos; servicios que no llegan y si llegan se convierten en un privilegio para algunos.

Es así como gran parte del dinero presupuestado para cuestiones como la salud básica, educación inicial con sus edificios y baños, alcantarillado, agua potable, desagües y otros no se ejecutan en los hechos porque casi todo el dinero termina siendo desviado a los bolsillos de los que dicen ser servidores públicos. Otra entidad internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había establecido el ¡malgasto en el país en el orden de más de dólares mil seiscientos millones!

Enemigos de los pobres

Esto significa básicamente y para no ir por las ramas que los enemigos de las familias más pobres y vulnerables están en el mismo poder, en el gobierno de los más altos cargos cualquiera sea su procedencia partidaria. Están ahí sentados especulando con lograr firmar más préstamos, endeudamientos y acuerdos de programas sociales para que ellos sean los que los administren. El resultado no puede ser desde luego más que el mantenimiento generacional de la pobreza porque son los mismos gobernantes los que además de “redireccionar” el dinero de los contribuyentes y por cierto, de los muy pocos que pagan en el sector formal, provocan el inmovilismo socioeconómico. Si no hubiera sido por la iniciativa privada y las inversiones llevadas a cabo en estos años en diversos sectores, pues la pobreza juntamente con el desempleo hubiera crecido a niveles exponenciales. Se dirá que las inversiones del sector privado se dio porque se otorgó seguridad, pues será cierto pero no del todo. Ocurre que si en realidad se diera un ambiente de seguridad y orden en el país la inversión en una escala de 10 que a la fecha es de 3 estaría elevándose a 8 y hasta 9.

Incentivos: Economía y política

En el tema expuesto en esta ocasión resulta fundamental no caer en el error con el que pretende el BM. Esto es porque ciertamente hay pobreza y vulnerabilidad en el país; pero poner en práctica el aumento y la perdurabilidad de medidas como por ejemplo de las transferencias monetarias será un error colosal. A los pobres no se les saca de su situación dándoles el pescado sino enseñándoles a pescar.

Todavía más, sabemos que toda la teoría económica y hasta política se basa en un postulado sencillo. Los cambios en los incentivos en las conductas de las personas porque los beneficios y costos afectan nuestras decisiones diarias. Es así que si se diera de modo permanente la respectiva transferencia monetaria aunque la misma se haga de modo absolutamente transparente, la tendencia inexorable será que dicha medida además de perpetuarse se volverá la justificación de disposición del dinero de la gente para un sector de la población.

Lo dicho no se puede desconsiderar puesto que al volverse permanente esta medida entonces se estará rompiendo con el principio de la igualdad ante la ley. Primero porque no todos podrán acceder a dicho dinero en transferencia sino porque la población que lo percibirá se volverá dependiente del mismo debido al incentivo de tenerlo asegurado mensualmente.

El carácter distributivo de dinero, dicen sus propiciadores, consiste básicamente cuando dicha transferencia cubre la capacidad de pago de una familia pobre para así cubrir las necesidades de subsistencia. Esto conlleva a una suma multimillonaria que nunca alcanzará para los fines propuestos. Se elevarán y elevarán los montos debido a que la dependencia vuelve a las personas fuertes, laboriosas en haraganes y más dañina aún cuanto más joven sea la persona.

La ayuda estatal siempre será poca en el sentido expresado conllevando además a una situación de mantenimiento de la pobreza y la vulnerabilidad con el agregado que la distribución de dinero dejará igualmente a muchos, demasiados, sin posibilidad de recibir lo mismo. Si en verdad el BM desea propiciar un cambio intergeneracional para que las familias pobres tengan las oportunidades que hoy el estatismo les impide, bien haría en promover políticas de reformas para el aumento de la inversión en todos los sectores del país. Después de todo el mejor programa social es crear un empleo, en el sector privado se entiende.

Pobreza

La vulnerabilidad y la pobreza se mantienen en el país por autoría y complicidad de un Estado central, para mantener cautivos a los más vulnerables.

Corrupto

La dinámica de la actuación discrecional y hasta arbitraria termina por disponer del dinero de modo despilfarrador y corrupto.

Enemigo

Los enemigos de las familias más pobres y vulnerables se encuentran en el mismo poder, en el Gobierno de los más altos cargos.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.