El tema de la semana

Según el viceministro Óscar Orué: “Supuestamente aquí se hicieron obras, pero cuando vemos la documentación no han comprado un solo ladrillo, no han comprado un solo insumo, no han contratado a ninguna persona para hacer la obra”. Los intendentes liberales de los municipios salpicados son: Raúl Fernando Negrete (Ypacaraí), Luis Gilberto Rodríguez (Yaguarón), Teodosio Gómez (Villeta) y Alcides Ramón Riveros (Fernando de la Mora), todos reelectos; Luis A. Aponte (Mbuyapey), Arnaldo Valdez (Santa Rosa, Misiones), Hugo Fleitas (Isla Pucú, renunció), Julio César Antúnez (Juan de Mena), Guido Gayoso (Pirayú), Miguel Ángel Meza (Itauguá) y Jacinto González (Mbocayaty del Yhaguy), en tanto que los colorados son Óscar Alfonzo (San Roque González de Santa Cruz) y Carlos A. Ramírez (San Alberto), que fueron reelectos; Elvio Ruiz Díaz (Escobar), José Asunción Vallejos (Guarambaré), Javier González (Tebicuarymí) y Hernán Schlender (Jesús, destituido). Y el gobernador que estaría involucrado es el liberal Hugo Fleitas (Cordillera).