La responsabilidad en Itaipú es nuestra

Soy creyente de que cada quién cosecha conforme a la calidad de su siembra, por eso existen pobres y ricos, me refiero a estos últimos a aquellos que lo hacen de manera responsable, el socio mayor en Itaipú lo es por hecho, por defecto deberíamos ser partes igualitarias; sin embargo, el uso legítimo del poder es una palanca extraordinaria, me refiero a la optimización del conocimiento, tiempo, disciplina, dinero, estructura, etc., aquel que consigue apoderase de estos atributos es invencible.

Le preguntaron a un empresario rico cómo es que montó un imperio sin dinero, la respuesta fue contundente, el dinero es apenas un medio que es parte del desafío, que la riqueza la creó en su mente, “con mi conocimiento y mi dedicación”.

Hemos esperado por medio siglo la oportunidad para que los nuestros negocien con el socio condómino la equidad en cuanto a los beneficios aprovechables por cada parte en este meganegocio; sin embargo, una realidad que se repite, en la vida cotidiana incluso, es que más que la ocasión oportuna, lo que importa es la preparación para cuando llegue el momento.

El mejor socio

La falta de preparación es un desatino que no podemos inculpar a terceros, la inexistencia o la oferta de vagas (vacantes), propuestas creativas en un negocio desembocan en resultados magros, el hecho de ratificarme en que el mejor socio es el Brasil está a la vista, estamos a punto de ser medio propietarios de un activo con obligaciones pagadas de unos 70.000 millones de dólares estadounidenses, exprimirla al máximo es una responsabilidad nuestra; una cuestión es cierta, ningún socio nos pondrá fácil nuestra meta, los espacios se conquistan, no se regalan, este es un concepto que duele a demasiados, sobre todo a los holgazanes, que esperan siempre dádivas, no conquistan; claramente nuestra contraparte no es una entidad de beneficencia, es un estado que persigue lo que considera que le corresponde, nosotros deberíamos ir por lo mismo.

Retrovisor o visión de futuro

Ningún conductor consiguió llegar a buen destino mirando su retrovisor, la visión del futuro es la única consigna, el pasado es sólo la referencia de experiencias mal concebidas y otras acertadas, mis ideas serán revolucionarias, de todas maneras prefiero direccionar al criterio de negocio entre las partes, dentro de sus altibajos la central hidroeléctrica Itaipú es por lejos el emprendimiento más emblemático hasta nuestros días para nosotros, han pasado más de medio siglo de este megaproyecto, en nuestros días aún no fuimos capaces de implantar otra obra equivalente a la entidad, sea nacional, binacional o multinacional, soy también parte responsable de esta situación, finalmente soy habitante de este país extraordinario, Paraguay por siempre.

En concreto, la deuda es la palanca más efectiva para todo emprendedor, para los entendidos, los créditos son una forma de generar capital, presente con obligaciones futuras de honrarla y de multiplicarla mediante la implantación de emprendimientos creativos, innovadores y con potencial comercial de requerimiento productivo, el mundo necesita de valores y lo paga con creces según su capacidad resolutiva de problemas, prueba de ello, el megagenerador de energía eléctrica más grande del mundo, la Itaipú Binacional, en su totalidad fue construido con empréstitos, hoy a punto de saldarlos.

Replicar el modelo

En mi opinión es apenas replicar el modelo que dio resultado positivo, el hecho de no aprovecharlo en su máxima expresión es una absoluta responsabilidad de nosotros, en especial por la falta de un adecuado manejo en los tramos de arreglos, acuerdos o decisiones con nuestros pares. Mi fórmula es simple, la deuda es una de las herramientas más notables en la actualidad, sin embargo, para tomarla, administrarla, gestionarla y reproducirla en obras fantásticas, es un tema completamente diferente para lo cual se requieren hombres íntegros, competentes, visionarios y otros atributos notables que no son tan populares en nuestro medio, deberán abstenerse los que aguardan más regalías, compensaciones, comisiones, royalties, y otras concesiones que puedan repasarnos nuestra contraparte.

Demasiados críticos de gradería

Abundamos los críticos de graderías, supongo que por eso es más fácil descargar nuestras iras sobre los nuestros; sin embargo, el tesoro está en la otra margen, de cualquier manera otro aspecto a considerar son las evidencias de los actores, me refiero a la capacidad creativa de los nuestros a la hora de negociar con el socio condómino, mientras la reducción del costo unitario de electricidad, la tarifa de Itaipú va en franca caída, eso es así porque es el resultado de una simple aplicación de fórmula matemática, es una prueba más de que el acuerdo de partes para establecer la última reducción del costo unitario del producto de 22,60 US$/kW a 20,75 US$/kW para el año 2022 es muestra de que la negociación ya ha empezado, a mi entender fue un buen arreglo momentáneo.

La pregunta para los intelectuales es la siguiente: ¿existen propuestas de valía, de fondo, para el siguiente periodo de comercialización del producto o seguiremos apostados sobre el muro de las lamentaciones, aguardando un destello de milagro a nuestro favor?

Un hombre grande demuestra su grandeza con la manera en que trata a los pequeños, la Itaipú binacional es una obra monumental que hizo su parte, nuestras incompetencias no podremos cargar a extraños, la responsabilidad es nuestra.

(*) Exsuperintendente - UC.GP. Itaipú Binacional.